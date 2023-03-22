黄思恬学“剪刀脚” 拒替身亲上阵

新传媒新剧《SHERO》目前正火热拍摄中，小阿姐黄思恬日前分享拍摄花絮，画面中她使用一招“剪刀脚”，360度飞身旋转后平稳落地，一套动作行云流水，对于初次表演“剪刀脚”而言，动作算是相当敏捷。“剪刀脚”是武术技巧中的一种高难度动作，需要较高的技巧和力量。

事实上，黄思恬对于武打戏也没有太多经验，这套“剪刀脚”也是她拍摄当天现学的招式。值得一提的是，黄思恬仅学了10分钟就上阵表演，没想到效果不错，拍摄一次就过，非常顺利。

“容易受伤的女人”怕接武打戏

接受《新明日报》访问时，思恬告诉记者，在拍摄《SHERO》之前，自己非常害怕接武打戏，自嘲是“特别容易受伤的女人”，拍戏时身体动不动就出现淤青。思恬笑说：“剧组的人都叫我‘豆腐’哈哈哈！”。

就连动作指导也担心她受伤，起初甚至不愿意教她这套“剪刀脚”，反倒是思恬坚持想学，一番游说后对方这才答应教她。“结果真让我抓到感觉。以后但凡是剪刀脚我都会自己上场吧。”思恬说。

《新明日报》记者问思恬为什么不考虑用替身上场？思恬认为，每一项动作都有一定的风险，而她将这次“功劳”都归给武术指导。她说：“抓着我转的人很重要！我对他有100分的信心，所以我觉得没有风险哈哈！”

思恬补充道：“而且演员自己做动作更酷啊！我觉得这个动作很漂亮。有一种必须要学会的冲动哈哈。”

不过她也坦言有些动作难度更高，例如后空翻之类，不是短时间就学得会，因此这类动作就得麻烦专业替身上场。

黄思恬的“剪刀脚”惹网友惊叹，纷纷赞她帅气，还说这是“张尹夕（黄思恬新剧角色名）的绝招”。对此，黄思恬幽默回应网友，说自己其实只会这一招。

黄思恬动作敏捷。（取自网络）