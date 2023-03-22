主办方晒BLACKPINK照喊“慢走不送”被骂翻

（台北讯）韩国天团BLACKPINK3月18和19日在高雄世运主场馆演出，两天狂吸9万人进场朝圣，但黄牛票、公关票以及观众在演唱会中站立等乱象也引起争议。主办单位“理想国”（Live Nation Taiwan）日前还被网民截图，指在IG限动晒出BLACKPINK搭乘专机离台画面，并写下“慢走不送”4字，引爆大批粉丝怒火。

对此，“理想国”表示仍在调查，并对“造成所有歌迷及社会大众观感不佳致上最深的歉意。”

日前有网民在Dcard论坛发文，指BLACKPINK返韩国当天，主办单位“理想国”在IG发限时动态，画面是BLACKPINK专机，上头却写着“慢走不送，as if it’s your last（就当这是最后一次）”，就像是满肚子怒火在赶人离开。画面让粉丝气炸，认为相当不尊重人，该限动事后已遭删除。

理想国星期三（22日）发文表示，因本公司有多名员工同时拥有编辑权限，自21日起已启动内部清查动作，了解该篇发文是否为内部员工所为，“如经查图片及发文属实，我们将进行严厉惩处。若经查图片及发文为他人恶意造假行为，我们将保留法律追诉权。”

理想国强调，Live Nation Taiwan尊重并感谢艺人及团队将此国际级演出呈现给台湾歌迷，BLACKPINK以高规格的制作和舞台，写下了台湾KPOP新纪录，“感谢所有歌迷的批评指教及理性建议，对于造成所有歌迷及社会大众观感不佳致上最深的歉意。”