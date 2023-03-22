享受摇滚的魅力 伍佰不愿意离开

摇滚之路走了30多年，伍佰说：“我享受摇滚的魅力，不愿意离开它。”

伍佰将于6月17日（星期六）来新举行“Rock Star 2023演唱会”，他星期三（3月22日）在台北接受本地媒体视讯访问，和记者聊得好开心。

《联合早报》记者问他，这30年如何能在摇滚路上保持一份热爱与坚持，他说：“我不是热爱，也不是坚持，我是享受。我在享受这个音乐的魅力，我不愿意离开它，我就是它。摇滚可以是一个思想的传递，或一个对生活的质问，它的乐器不需要花哨，唱歌也不需要很好听，但思想要传递出来；我要给人家巴掌的时候，有没有真的给人巴掌。”

这次演唱会是2019年的encore版，内容上会有哪些不同？伍佰说：“我想了一个月，超难的。Encore的定义是什么？不应该是同样的歌再唱一次，但也不能改太多，所以我还在想。但到时候我会有新专辑，所以会带来新歌。”

谈到即将来新加坡，伍佰非常开心，他说：“每次去新加坡心情特别好！”《联合早报》记者逗他：“比在台湾还好？”他笑说：“在台湾不太好，这里没有鸡蛋啊！我要上网买，但一次得买六七十个，怎么吃得完？”

伍佰分享在新加坡发生过的一件趣事，有一次他看完电影半夜走在路上，一辆车子在他身边停下，司机问他：“伍佰老师，你要不要搭便车？”有上车吗？“不可以，他把我载到他家要我开演唱会，怎么办？”

认为每个人都可以是Rock Star

演唱会取名“Rock Star”，伍佰如何定义“Rock Star”？“我认为每一个人都可以是Rock Star。具有反叛精神和追求信念的人，就会成为自己的Rock Star。我的人生是这样的，我希望把我这个能量传递给每一个人，让你看完演唱会，知道问题怎么解决，路怎么走。”

伍佰强调年龄不是成为“Rock Star”的障碍，“更多是自我的审视，用力去争取，不应该妥协，而是踩在妥协之上。”

2月在台北办了六场摇滚歌剧《成功之路：How to Be a Rock Star》，从剧本、歌曲创作、舞台设计到演员筛选都参与，自己也有演出，伍佰说，滚石集团总经理段钟潭来找他，说10年前滚石30的时候就想请他做一个摇滚音乐剧，这是段钟潭毕生的梦想，两人于是成立了一个“太空弹剧团”，完成了这件事。

会把这个作品带到新加坡吗？伍佰说：“这个歌剧大阵仗，共200多人，演员多到要用游览车载，如果来新加坡，成本很大。”

平静面对“Last Dance”再火起来

伍佰1996年的歌曲“Last Dance”，因为2019年的台剧《想见你》使用为插曲，让歌曲又火了起来。对此，伍佰反应非常冷静。

他说：“这是我第一次分享……我的事后分析。这歌我本来就很喜欢，它也已经红过，我就分析为什么多年后会造成这么大的涟漪。因为它是没有时间性的歌；因为它只有鼓、贝斯和键盘，用最简单的乐器做出最丰富的情感；因为它的混音是现在华语歌没有的；因为它没有花哨的场景。加上它是卡带年代的最后一批作品，刚好这部戏要用到卡带。”

伍佰坦言：“你问我很高兴吗？不错吧！可以啦！也没有兴奋到睡不着或赶紧跟朋友讲。其实会起来的就会下去，所以不要太兴奋，笑一笑就好了，不要被拉着走。”

伍佰与China Blue“Rock Star 2023演唱会”

日期：6月17日（星期六）

时间：晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$78、$98、$118、$138、$168、$188、$218

购票：上网www.sistic.com.sg/events/wubai0623，或拨打热线63485555

演唱会由Le Spiccato Music呈献，《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是演唱会指定宣传媒体。