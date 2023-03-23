赵薇被消失1年半机场露面 “手持一物破移民传闻”

（北京讯）赵薇在2021年8月无预警被点名“劣迹艺人”，从荧幕前消失至今已过1年半，她于2022年10月曾悄悄更新Instagram，但一直未有回归演艺圈的迹象。21日，她被目击现身北京机场，身上挂着超大串的佛珠，全身包紧紧，态度相当低调。先前有消息传出她移民，但这次身上的一样物品粉碎了这个传言。

赵薇现身北京机场，头上戴着黑色渔夫帽，帽沿压得极低，口罩把3分之2张脸都遮住，只露出眼睛，仍看得出表情有些憔悴落寞，似乎不希望被拍到。她的脖子上一大串佛珠则相当抢眼，有眼尖网民发现她手持中国公民身分证，直接粉碎了先前被传移民法国的谣言，睽违1年半的现身让粉丝安心不少。

赵薇“被消失”1年多，从未透露确切所在位置，仅偶尔更新社媒分享生活，动向备受关注。她曾贴出“绿度母”佛像，以虔诚口吻称赞其美丽，并写下祷文“愿一切众生早日成佛”，此外一併将头贴也换成佛像照片，看得出深厚信仰。

赵薇自遭到一夜清算后下落不明，遭消失的原因也没有答案。外传她可能卷入先前爆发的杭州市委书记周江勇贪腐案，以及和马云遭清算有关。有消息指出，中国中央正在调查一件未公开的重大案件，疑似就是她被消失的真正原因。赵薇一度行踪成谜，圈内好友也与她失联，微博上疯传她飞至法国乡下酒庄与老公会合，但都没有官方证实。