不伦不类《满江红》让人分裂

满江红

Full River Red（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：宋绍兴年间，岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者死在宰相驻地，所携密信也不翼而飞。小兵张大（沈腾饰）与亲兵营副统领孙均（易烊千玺饰）在机缘巧合下被裹挟进这巨大阴谋之中。宰相秦桧（雷佳音饰）命两人在一个时辰内找到凶手。宰相府总管何立（张译饰）、副总管武义淳（岳云鹏饰）、舞姬瑶琴（王佳怡饰）等人卷入局中，案件的背后似乎隐藏着一场更大的阴谋。

短评：有些电影让人要不喜欢，要不讨厌，我觉得《满江红》就是这样的一部片。

由张艺谋执导的《满》是悬疑喜剧，它在中国春节上映至今，票房已破45亿人民币（8.76亿新元）。有名导、一线卡司，中国观众喜爱度“加持”，我对作品的好奇心爆棚，结果看完后摸不着头脑。

并非因为叙事不清或故事线凌乱，内容相当浅白易懂，我也素来喜欢黑色喜剧，但此片予我不伦不类之感。不喜欢它开头像喜剧，后段却很严肃。让雷佳音饰演的宰相慷慨激昂地念词作《满江红》歌颂岳飞，画风突转，令我分裂。前半段颇有娱乐性，但“笑”果并非全都对味。

不过，我喜欢镜头运转的方式。沈腾和易烊千玺的角色穿梭石墙间道办案的画面，搭配强劲的音乐，动感十足。

我以前背的《满江红》——“怒发冲冠，凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲、白了少年头，空悲切……”一字不漏地被此片唤起，我在戏院里暗自惊喜，原来小时候死记的文字会烙印在脑海里。

生无可恋的奥托

A Man Called Otto（NC16）

期待指数★★★☆

汤姆汉克斯（右）在《生无可恋的奥托》中扮演恶邻。（互联网）

故事：愤世嫉俗又脾气暴躁的鳏夫奥托（Tom Hanks，汤姆汉克斯饰）唯一的生活乐趣，来自为鸡毛蒜皮的事找邻居的茬。当身怀六甲的玛莉莎（Mariana Trevino，玛丽安娜·特瑞威诺饰）与她的家人搬到奥托家隔壁后，奥托遇到势均力敌的对手。这段相遇从此改变他的人生。

改编自瑞典畅销小说《一个叫欧维的男人》（A Man Called Ove），此作曾在2015年被拍成同名瑞典电影。电影由导过《追风筝的人》（The Kite Runner）和《奇幻人生》（Stranger than Fiction）的德国导演Marc Forster（马克福斯特）掌镜。最吸睛的，是看人见人爱、脾气好的影帝汤姆汉克斯耍恶当恶邻。（英语对白，附中文字幕）