疑出现癫痫病征 陈建彬爱女住院查脑

名嘴陈建彬爱女入院检查脑电波，需要留院10天！

陈建彬现年13岁的宝贝女儿Elise（陈钰荔）日前在妈妈的陪同下，进入柔佛新山一间私人医院。

《新明日报》记者通过视频见到建彬爱女小钰荔头上绑着绷带，一脸茫然，妈妈在旁陪伴，另有一女性安抚着小钰荔：“快点好啊，回家跟妹妹玩哦，妈咪带你去玩哦，你快点好，我叫你爸爸带你去……”

模样乖巧的小钰荔穿上粉红外套，卡通图案衣服、盖着小被子，手握卡片，整个头裹着绷带，不发一言，她是不小心摔伤？还是撞伤了？

记者星期三（3月22日）立即去问候建彬，向他了解情况。

建彬受访时告诉《新明日报》：“是检查她（小钰荔）的脑电波，因为怀疑她有癫痫症……”

癫痫症？“是，医生说这是遗传，所以我去问我哥哥，我没有啦，但我哥哥的孩子以及孙子都患有癫痫症。”

建彬表示，小钰荔因出现了有关病征，才需要入院检查。“她需要入院10天，前面两天‘包’头，检查脑电波……反正就是要留院10天。”

奔新山探爱女

小钰荔的母亲守候在旁，建彬表示，他星期三才去柔佛新山医院探望爱女，如今又赶回新为工作忙碌。对于小钰荔入院后的细节，建彬没有多说，但内心的忧虑可想而知。

问起已住院几天，建彬透露，小钰荔目前已留院三天，至于小妹妹吃睡可安稳？建彬沉吟说：“她就是静静的，也不讲话。”