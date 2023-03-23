王振复拍飙车戏 临场恶补车技

向台湾《霹雳火》已故创作总监郑文华致敬，首拍三立复仇大剧《天道》，角色爱飙车，王振复笑说：“最快时速200！”

王振复首接三立8点档复仇剧《天道》，46岁的他在剧中与52岁的苗可丽搭档，两人年龄相差六岁演“母子”，“老婆”则是陈珮骐。

振复星期三（3月22日）下午受访时表示，剧中角色爱体验时速快感，因此飙车场面不少，在国际规格的赛车场拍摄，剧组因飙车戏还为他买保险，为确保人身安全，拍赛车场面时还出动三个教练，临场“恶补”车技。

问起角色，振复透露是个做事非常认真、投入的人，希望自己的工作能力被父亲肯定，继承家业，当中，飙车是剧中的他宣泄压力的方式，平时振复也爱开快车，但会衡量环境许可，去年他才去赛场开过卡丁车，感觉很过瘾。

据悉，《天道》是致敬三立已故创作总监郑文华之巨作，问起挑战，振复直言最大的挑战是自己，像《天》剧这样的角色，他从未演过，人物个性起伏很大，至于角色是忠还是奸，振复回应得挺有意思：“在商业斗争世界里，各人的立场、观点与角度不同，正派反派有时也很难分。”

问起郑文华，振复虽不认识本尊，也未有机会合作，“但他（郑文华）不少电视作品已成为台湾剧经典，如今三立换上新创作人操刀，应该也能激发出新火花，我很期待。”

提到集数，振复估计“不少于100集”，他下周将飞往泰国取景拍摄。

爱开快车 曾一个月接六罚单

振复其实早在20年前就曾在新加坡比赛，平时热爱开快车还曾一个月收到六张罚单，问起最快时速，他笑说：“最快试过时速200！”

振复表示，他爱飙车，遗传自父亲，“我爸爸是车神，对车子品牌与背景了如指掌，就像是车子‘活字典’，他爱开快车，但也是个家庭观念很重的男人，车开得再快，也会注意安全。”