《花路阿朱妈》4月13日Prime Video播出

本地电影《花路阿朱妈》登上国际串流平台，4月13日在Amazon Prime Video播出，本地、马来西亚和文莱订户都能观看。

《花》描述洪慧芳饰演的韩剧迷安娣，到韩国旅行时状况百出，最终获得自我救赎并展开新生活。

这部影片在多个国际影展得奖，洪慧芳也凭此片在2022年的第8届亚洲国际电影节夺得影后。电影也入围2022年第59届金马奖四个奖项，包括洪慧芳入围最佳女主角、导演何书铭入围最佳新导演、韩国老姜郑东焕入围最佳男配角，以及影片入围最佳原著剧本奖，堪称为本地电影争光。

《花》是何书铭的处女导作，他用了七年时间完成，剧本创作灵感来自他爱看韩剧的妈妈。何书铭说：“这部电影探索主角不被‘母亲’身份束缚的另一面，以此告诉大家，追求热情，永远不会太迟。我很开心像《花路阿朱妈》这样的新加坡故事，现在能被更多国内和国外观众看到。”

《花》的监制陈哲艺说：“《花路阿朱妈》得到的这么多赞誉，让我们感到很荣幸，新加坡和世界各地观众对影片的喜爱，更是让我们鼓舞。这部电影证明了新加坡创作人说故事和拍电影的实力，我期待为大家带来更多各地观众都有共鸣的本地故事。”

《花》是第一部在Prime Video上架的新加坡电影，Prime Video接下来会为订户送上更多本地电影。