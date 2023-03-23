泰国选美冠军被嘲“美得抱歉” 背后真相惹鼻酸

（曼谷讯）2023年度泰国美妙小姐选美（Miss Fabulous Thailand）比赛日前举办决赛，最后由网红模特儿梅雅（Maeya Sunsun）夺下后冠，但她“太有特色”的长相意外掀起热议，还被网民讥笑“美得抱歉”。

其实Maeya患有先天性遗传疾病，造成她的外形和一般人不太一样，比赛评审大赞她展现自信和才华，打破人们对美的刻板印象，还以高分胜出。

Maeya获得冠军后，将代表泰国参加2023世界小姐选美大赛。消息曝光后，外界大多认为她根本和“美丽”这个词搭不上，纷纷热议为何她能够打败其他人。也有人直指她不符合大众审美，直言其他佳丽都比她漂亮。

泰国媒体报道揭露Maeya的辛酸过去，原来她小时候是个男孩，患有先天性遗传疾病“家族性外胚叶发育不良”，影响她从生下来双眼间距大、大鼻子扁塌、嘴唇超级厚。Maeya一直以来对外貌很自卑，靠着家人和朋友的鼓励，在变性成为女人后，努力自学化妆和穿搭，越来越有自信。

泰国美妙小姐选美比赛提倡多元性和包容性的美，因此评审指出，Maeya在比赛中展现自信和才华，最后更以高分打败众佳丽，成为泰国“美”的代表，也成功打破外界对选美的刻板印象。许多网民得知真相后，很心疼她的过去，更放下成见恭喜她。