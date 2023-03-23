中国演唱会“报复性”复苏 最多人想看和票价最高歌手名单曝光

（北京讯）据中媒报道，随着中国实体音乐演出“报复性”复甦，顶尖或头部歌手率先官宣巡演计划。李荣浩、周杰伦、薛之谦先后开票，五月天把巡演命名为“好想好想见到你”，把重归演唱会的渴望展现得淋漓尽致。歌迷也对实体音乐演出充满期待，不是在抢票，就是在守候最新消息，或是到社媒评论区催促歌手展开巡演。

观众最期待谁的演唱会？今年演唱会的门票价格如何？哪些城市能看到最多演唱会？

根据数据，近一个月里，“喜欢”“期待”是小红书“演唱会”相关笔记的关键词。人们最期待的，首先是自己喜欢的歌手巡演。媒体从中整理了10位被提到次数最多的热门歌手，他们大致可以分成两类：

一类作品经典、属于“爷青回”派（中国网络流行语，指爷的青春回来了，形容与青春久别重逢的喜悦）：有周杰伦、五月天、林俊杰、陈奕迅、许嵩；另一类则有自己的风格和极高的人气：有华晨宇、张杰、薛之谦、TFBOYS、周深。

其中，大家格外期待那些伴随90后、95后成长的经典实力歌手的回归。在大麦“想看”榜（巡演还没售票的）中，“爷青回”的歌手排名最高，有9.4万人想看林俊杰，7.5万人想看五月天，还有6.6万人想看陈奕迅，分别排名前三。

现实中，这些备受期待的热门歌手中，有不少都已经开启巡演；目前两个售票平台上已公布的演唱会有129场。不少演唱会相关的消息都火上热搜。官宣巡演、巡演开票、抢不到票……只要和演唱会相关，都有可能上热搜。

周杰伦最受期待，上的热搜也最多。2月23日，周杰伦官宣演唱会海口站，当晚就登上热搜；两天后，票还没抢到，“演唱会附近酒店涨价三倍”也上了热搜。

哪些歌手的演唱会最贵？

除了热搜，从火爆的售票情况，也能感受到观众对演唱会的渴望。截至2月21日，李荣浩在南京、武汉、郑州3场演唱会、总共8万张门票已全部售罄。2月27日，周杰伦“嘉年华”演唱会正式预售，不到30秒就全部售罄。

票是卖光了，但媒体也注意到，在微博、小红书等社交平台上，都有不少发言指向“票价好贵”。

已公布中国演出票价的歌手一览。（互联网）

媒体统计了2023年3月前已知的演唱会票价和场次，发现3点：

1）头部歌手

周杰伦的演唱会最贵，最高票价400元（新元，下同），是唯一达到400元的歌手。其次是张信哲、薛之谦、张杰、毛不易和李宗盛，他们的最高票价都超过300元。周杰伦今年的最高价4看着似乎比以前贵，但实际上他2019年巡演的最高票价也是400元，和今年一样。

不过若是打开二手交易平台，黄牛票炒得更高。原价100元的看台票，实付超过400；舞台前10排的VIP门票，售价高达2000以上。

2）“入门价”不高的歌手

比如从《歌手》走出、在抖音爆火的黄绮珊，平均每周一场演唱会，巡演城市包含广州、深圳、上海、杭州、青岛等城市，最便宜的门票只要10元（保定站）。

李荣浩在3月前官宣了6场演唱会，票价最低76元，最高256元。

3）新“升级”到体育馆的乐队

新出现了一些原本只在livehouse现场、音乐节开唱、今年“升级”到体育馆、大剧院演出的乐队。

比如摇滚乐队、民谣音乐人。参加过综艺节目《乐队的夏天》的痛仰乐队今年有96元、136元和176元3档票价，几乎是摇滚乐队的天花板。陈粒、房东的猫都开啓专场或拼盘巡演，陈粒的票面最高价达到200元，和华晨宇的最高票价十分接近。

目前公布的演唱会“不够看”

虽然看演唱会不便宜，但演唱会的票似乎比过去更难抢。但这不能怪大家手速慢，要知道，周杰伦演唱会海口站在某售票平台上有127.1万表示想看，如果全都算上，相当于有120万人在同时抢票，更别谈黄牛。

所以，没抢到的歌迷们都在期待更多的演唱会，渴望喜欢歌手可以来到自己的城市巡演。可以看出，歌迷对演唱会的需求量大，而且目前还远远没被满足。

2023年3月前已公布的129场演唱会中，集中在一线城市和华东地区。广州和上海是网民最羡慕的两个城市。前者不管是演唱会还是现场（livehouse）的演出都很多，后者去杭州、南京、宁波都很方便，可以看的演出也变相增多。

其他演唱会的分布比较分散，而且每个城市的演唱会数量都比较少，只有一两场，甚至一场都没有。即使去周边城市，观众也还是不够看。所以哪怕是比较“冷门”的城市，观众的热情也很高。