新剧分饰两角 金正贤用表情区分动与静

韩国男星金正贤在新剧《木偶的季节》分饰两角，一个是因得罪造物主而被惩罚在阴间引渡亡者的死神“木偶”，另一个是医院肝胆胰科教授都镇宇，因为与木偶长得一模一样而被木偶附身。

木偶附身在都镇宇之后，遇见长得跟他的初恋一样的开朗医生韩季节，并发现季节拥有奴役他的能力，叫他走他就走，叫他停他就停，两人因此有许多逗趣的互动。原来木偶和季节前世有一段虐恋，如今像冤家般相遇，会如何延续这段缘分？

金正贤接受《联合早报》电邮访问时说：“这部剧吸引我的是，故事和角色的发展都充满未知数，让人十分好奇。”死神的角色给人暗黑又沉重的印象，木偶却自傲又聒噪，金正贤认为这样的人设让剧本有很多有趣的地方，剧情节奏也明快。

谈到分饰两角的挑战，他分享说：“都镇宇很静态，木偶则很有活力，我在诠释木偶时会克制他的动作，但会夸大他的表情，也以不同的服装和语调区分两个角色。其实我不会去想自己是在分饰两角，而是着重个别人物的不同性格和目标。”

《木偶的季节》是金正贤沉寂两年后的新作，他2018年出席韩剧《时间》记者会时，不让搭档徐玄勾手又摆臭脸，遭到批评，他后来以健康问题为由，在大结局之前提早下车。

停工近两年复出难掩紧张

2020年底，金正贤演出搞笑古装剧《哲仁王后》获得好评，但该剧隔年2月播完后，他被重提摆臭脸事件，爆出拍《时间》时被当时的女友徐睿知控制，多次要求修改感情戏和删掉亲密戏，引发争议。停工近两年的他以《木偶的季节》复出，早前在韩国出席记者会时难掩紧张，不停起身鞠躬致意，一旁的女主角林秀香暖心拍肩鼓励他。

金正贤（左）和林秀香剧中是一对欢喜冤家。（Viu提供）

被问及对林秀香的印象，金正贤告诉《联合早报》：“她好开朗，根本就是季节。可能因为我们同龄，加上她开朗随和的个性，我们能自在地互动，也因此培养了好默契。”

韩剧有不少奇幻爱情剧，《木偶的季节》有何不同？金正贤认为：“木偶有点神经质和敏感，但也有温柔体贴的一面，虽然他不是现实中的人物，但他的个性和脾气就跟其他作品中的角色一样，观众还是会有共鸣。他那介于虚与实的人设，让这部剧更有特色。”

剧中人物克服重重困难找到真爱，金正贤希望观众也能感受到为爱牺牲和负责任的精神。

《木偶的季节》（Kokdu: Season of Deity）可在Viu观看。