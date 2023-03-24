曹承佑出奇招 为离婚男女解忧

离婚律师申晟瀚

Divorce Attorney Shin 可在Netflix观看

看曹承佑将穿着拖鞋的一双腿翘在桌子上，双手拿着按摩棍按摩颈项，酷酷地说“帅气是我的日常”，真的太好笑了。

曹承佑之前在电视剧的角色都是严肃又沉重，《秘密森林》中不苟言笑的检察官黄始木一角，更是令人印象深刻。他在新剧《离婚律师申晟瀚》难得展露搞笑的一面，成了可爱大叔，让人惊喜，精湛的演技也让人看得投入。

帅气轻松地解决案件

第一个案子的主角是知名广播DJ李瑞镇（韩惠轸饰），她被婚外情对象拍下性爱视频在网上流传，丈夫要离婚，她请申晟瀚为她处理，但她不要财产，只要儿子的监护权。在许多人眼中，李瑞镇根本没有胜算，申晟瀚也冷冷地问她：“有婚外情，性爱视频外流，这样的情况下，你仍要‘发挥’母爱？”

可是当申晟瀚听了李瑞镇的故事，得知她有一个“恶魔老公”，又不幸遇到一个居心不良的男子，他决定接下她的离婚官司。申晟瀚从孩子的视角出发，找机会与孩子沟通，并找出这场官司的致胜点，最后让公众觉得不守妇道的李瑞镇得到大家意想不到的逆转胜。李瑞镇后来到申晟瀚的律师事务所工作，两人是否会发展出进一步的关系？

另一个案子是一个清洁大婶无法忍受家婆长期的辱骂，决定向丈夫提出离婚，并请申晟瀚帮忙。清洁大婶说一定要争取房子的分配，问题是，丈夫当年担心生意失败破产，房子被没收，将房子转到母亲名下，大婶知道家婆肯定不会交出房子。申晟瀚在处理案子时，察觉这对夫妻其实仍有感情，最后祭出奇招让案件完美落幕。

申晟瀚总能帅气又轻松地解决案件，其实他有自己要解决的事情。他原是钢琴家，在德国当教授，后来因为妹妹交通意外过世而放弃钢琴，改当律师。他的办公室墙上有一张葡萄图，每次打赢一场官司，他就给一颗葡萄上色，他跟当年处理妹妹离婚官司的律师朴柔惜说，当整串葡萄都填满颜色时，就是他要对付朴柔惜的时候。究竟朴柔惜做了什么？申晟瀚妹妹的死跟朴柔惜有什么关系？

难兄难弟情成看点

这部剧除了各个离婚官司带出的问题，以及申晟瀚的故事，另一个看点是申晟瀚与两个好友的难兄难弟情。申晟瀚和他的律师所事务长张炯瑾（金成均饰），以及房地产代表赵净湜（丁文晟饰）是中学同学，三个老友时常相聚，喝酒聊天，还有唱歌，唱的是申晟瀚喜欢的演歌。申晟瀚陶醉在演歌中的模样十分逗趣，三人一起K歌的画面更是搞笑。

丁文晟（左起）、金成均和曹承佑剧中的难兄难弟情温馨感人。（互联网）

这三个年过40的大叔总是吵吵闹闹，其实男人之间的友情，不用多说或多做什么，只要简单的一句话或一个动作，就反映三人浓厚的感情。例如知道张炯瑾为自己的婚姻问题烦恼，申晟瀚和赵净湜很有默契地同时出现在他身边，陪他喝酒，听他诉苦。张炯瑾看到申晟瀚眼底黏着纸巾屑，就知道他去拜祭妹妹时哭了，并用幽默的方式送安慰。

男主角曹承佑在韩国的访问中说，这部剧不是什么宏伟大作，却像是生活的平凡小故事，是个如同朋友般温柔的存在，希望大家能在剧中找到依靠与共鸣。金成均说：“这部剧讲述了三位好兄弟的友谊与戏剧性的人生故事。”丁文晟“警告”剧迷：“这是一部心碎与喜乐并存的剧集，要备好卫生纸！”

韩惠轸自己也是一个母亲，所以对角色的感受很有共鸣。（互联网）

对韩惠轸来说，这部剧好比各种类型的餐馆，菜色丰富美味，绝对不会让饕客感到普通和无聊。她很欣赏角色李瑞镇能在好心人的帮助下，找到勇气和力量，因自己同样是母亲，所以对李瑞镇的感受很有共鸣。

四位主要演员认为“尊重”是贯彻整部剧的主要核心；人生就是活在各种误解与和解，即使当下很痛苦，但也可以在彼此尊重的情况下试着解开心结，并照着大家舒服的步伐向前迈进。