梁志强穿针引线 猫山王落户本地

在本地名导梁志强的穿针引线下，“榴梿之星”——猫山王榴梿树落户本地。

梁志强接受《联合早报》电访时透露：“对榴梿的爱好者来说是很过瘾的，尤其是这些榴梿大概四年后就会开花结果，对新加坡的榴梿爱好者和好奇者是非常期待的，这个人就包括我，哈哈哈哈。”

梁志强非常喜欢吃猫山王，对榴梿也非常有研究，因此以榴梿结合家庭伦理题材，推出了兔年贺岁片《猫山王中王》。《猫》是今年口碑最好的贺岁片，连香港知名艺人姜皓文今年2月在马来西亚宣传电影《残影空间》时，也向梁志强抛出橄榄枝，说自己喜欢吃榴梿，想演《猫山王中王2》。

《猫山王中王》的李国煌（左起）不满梁志强与杨雁雁产生情愫。（mm2娱乐提供）

姜皓文接受马国媒体访问时坦承很想拍《猫山王2》。（mm2娱乐提供）

本地一家企业引进树苗种了10棵

《猫山王中王2》会不会开拍，梁志强还在研究中，不过也因他在马来西亚榴梿园拍摄了《猫山王中王》，他与当地榴梿园的业者、榴梿专家熟络，在他的穿针引线之下，本地一家企业引进猫山王树苗，在自己厂房的户外空地种植。

梁志强说，本地有甘榜榴梿，例如乌敏岛就有大概126棵，但很多人以为本地不适合种植猫山王，他说：“我问了马国的榴梿专家，发现大家的观念是错误的，猫山王需要接枝技术，我们没有种植并不是土地不适合，而是因为我们没有接枝技术等专家。”

梁志强透露落户在本地某企业厂房空地的猫山王有六棵、黑刺三棵，特别品种“松鼠王和101”一棵：“总共10棵已经在3月13日种下去了，长得还不错。”

他说现在技术发达，榴梿树不必等到八年才开花结果：“三四年就可以看到成果了。能在本地看到猫山王、黑刺品种的榴梿，很让人期待。”

他也希望有越来越多猫山王等品种的榴梿树有机会在本地种植，“不过要有空地才行。”

既然是猫山王迷，那会在自己的住家种植榴梿树吗？梁志强说：“我也想啊，不过我家没有空地。”