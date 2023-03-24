不吃甜食还主动要健身 李铭顺爱儿自律让他自叹不如

（台北讯）李铭顺和曾珮瑜在《做工的人电影版》再续前缘饰演夫妻，片中李铭顺跟儿子的父子亲情，让人感动鼻酸。戏外李铭顺对8岁儿子Zed也是疼爱有加，他接受《时报周刊》专访时笑说儿子个性自律到让他自叹不如。

他透露，儿子说出口的约定就会执行到底，为了集中注意力，自己提议周末才用手机，平日真的连碰都不碰。此外Zed也不喜欢吃糖果，甚至从出生到现在没吃过蛋糕，还主动说想要健身，让一旁曾珮瑜听了惊讶直呼：“天啊！怎么会有这么自律的小孩。”

李铭顺为了《做工的人 电影版》增胖到100公斤，胖到人生巅峰，让儿子替他担心，当起纠察队不给他吃宵夜，直呼：“爸你有肥胖症了，不要再吃了！”督促他快点减肥。

相较于李铭顺爱吃美食，他笑说儿子跟一般小孩喜欢的食物差很多，2岁就不喜欢喝气泡水，吃食物只吃白饭、肉跟菜，烤肉只能简单食盐调味，有加酱就不吃，也不吃糖果、汉堡等甜食。儿子三四岁时全家人出国去玩，还要特地带锅子煮粥给儿子吃。Zed甚至连蛋糕也不爱，“你知道吗？我儿子之前只要幼稚园有同学生日就觉得压力很大，因为很怕老师逼他吃蛋糕，他就算自己的生日蛋糕也不吃的。”

担心儿子人生太无趣

他和老婆范文芳担心儿子没有多尝试美食，人生会太无趣，会主动“引诱”儿子喝汽水跟可乐，还发起“美食大挑战”，打算带着儿子四处品尝新料理，“我儿子之前主动说要吃寿司我多开心！立刻找餐厅，后来发现他只跟我吃，妈妈约她去他就不要。”寿司因此变成父子俩的珍贵记忆。

李铭顺不只疼儿子也疼老婆范文芳，恋家的他在台湾只要一拍完戏，不管放假几天一定排除万难立刻搭机回家跟家人团聚，曾有一次他只有三天假期，还是硬飞回新加坡，结果因为车子抛锚，他想尽办法回到家，才进门1个小时又要准备回机场。

他说儿子虽然知道父母是演员，但平时都不看电视，有次他跟老婆合演电视剧，一打开电视那幕刚好是范文芳被砸鸡蛋，当时儿子还小无法理解，立刻说要关电视，“完蛋了，从那天之后我儿子就不想看电视了，开了还要先问妈妈有没有在里面，有的话就说不看。”