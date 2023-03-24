《声生不息·宝岛季》 那英张信哲抢魏如萱

（综合讯）《声生不息·宝岛季》第二期进入抢人阶段，那英和张信哲领军，不约而同翻牌要抢金曲歌后魏如萱。

《声生不息·宝岛季》上周正式开播，胡德夫、动力火车、那英、张信哲、杨宗纬、华晨宇、张杰、张韶涵、魏如萱等唱响了横跨40年台湾金曲，以音乐镌刻了两岸观众的共同记忆，故节目播出后，好评如潮。

《声生不息·宝岛季》进入第二期，14组歌手将被分成两组，两组团长是那英和张信哲，那英队的成员包括魏如萱、华晨宇、马嘉祺、艾怡良、坏特、陈卓璇；张信哲队的成员包括杨宗纬、张韶涵、张杰、陈粒、夏日入侵企画、陈立农。

由于星期五（3月24日）晚上播出的第二期节目中，参加歌手必须选搭档合唱，不料，那英和张信哲在翻牌选择搭档时不约而同翻出金曲歌后“魏如萱”，让在场的魏如萱受宠若惊。

那英与张信哲发现英雄所见略同时，直率的那英说：“我真不知这环节我们怎么会撞上？我还挺自信的。”这也让魏如萱紧张地直喊：“怎办？我该选哪一边？”于是，魏如萱向其他歌手求救，但没人敢给建议，毕竟二选一的题目就是要得罪人，张韶涵则乾脆俐落拒绝她，“得了吧，谁帮你得罪人啊！”

最后，那英使出在《中国好声音》当导师的杀手锏，让魏如萱选择她。

赵传 郭静 惊喜加盟

《声生不息·宝岛季》分湖南卫视演播厅主会场和台湾分会场，第一期台湾分会场找来资深民歌手胡德夫和那英隔空演唱《橄榄树》，以及动力火车演唱《娜鲁湾情歌》。

第二期，台湾分会场则找来赵传和郭静惊喜加盟。

《声生不息·宝岛季》可在湖南卫视和芒果TV收看。