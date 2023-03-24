《一起露营吧2》被爆造假 陈伟霆魏大勋没睡帐篷住酒店

（综合讯）中国实境综艺节目《一起露营吧》第二季被爆造假，陈伟霆、魏大勋、尹正、杨迪等艺人没在营地过夜，回酒店时被偷拍！

香港型男艺人陈伟霆（William）去年参加中国实境综艺节目《一起露营吧》，节目高收视，还引起一阵露营潮。而今，制作组打铁趁热，开拍第二季，但班底方面除了上季的陈伟霆与杨迪外，其他班底换成魏大勋、尹正及张颜齐等。不过最近有传嘉宾在录制结束后，并没住帐篷，而是直接返酒店休息，搞到粉丝震怒，有网友更觉得被骗，质疑露营是“造假”，引发造假争议。

署名“懂瓜呱”的网友星期四（3月23日）在微博发文并上传影片表示该节目造假，称四位男星录制露营综艺，其实没睡在帐篷里，而是回酒店，他说道：“别看这伙人在营地又是聚餐喝酒，又是贴面膜的，其实没有人真睡帐篷，晚上都回了酒店”，甚至质问“你们节目还敢再假一点吗？”

对于“懂瓜呱”的爆料，《一起露营吧》马上发声明反驳，称网路上流传的影片为“恶意拼接剪辑混淆事实”，表示所有参加嘉宾都夜宿帐篷，无一例外。

节目组还贴出工作人员的微信群组截图，内容是回报监看艺人露营过程，例如很晚了还在玩狼人杀、洗脸洗到一半没水，以证明绝非“懂瓜呱”所说艺人没住在帐篷里。但“懂瓜呱”看后则又回应：“不存在恶意剪辑，那天晚上也不是啥极端恶劣天气。”

陆综节目非首次被疑造假

《创造营2019》和《爸爸去哪儿》也曾被质疑造假。

中国实境综艺节目被爆造假，时有所闻，像《创造营2019》也曾被质疑造假，尤其其学员宿舍就被当地消防单位抓包，“该建筑为拍摄用房，人员不在此住宿”，随即有娱乐博主透露综艺节目的潜规则，来参加选秀的选手只是“在睡前拍一下，起床镜头再拍一下”，实际上选手们都住酒店，跟这个宿舍没有任何关系。

该博主还暗指亲子真人秀《爸爸去哪儿》，选房子只是流程，根本没有人住这种房子。