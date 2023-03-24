言承旭揭F4时期遭背叛 称张钧宁林依晨为明灯

（台北讯）46岁言承旭2001年凭《流星花园》的道明寺一角爆红，如今仍活跃于中国影视圈，过往F4年代他惨遭最信任的人背叛，隔着一道墙听到对方把自己骂得很难听，这残酷打击让他对人性失望，怀疑自己，一度缩回壳中。近年他生命出现两位女明星张钧宁和林依晨，他称她们为自己的“明灯”，让他开始跨出舒适圈感受世界的美好。

言承旭走红后老被认为古怪又难搞，他接受《壹苹》专访时说：“以前‘人性’让我很受伤。”F4时期某次他买了很贵重的礼物要送某关系紧密的工作人员，却在门外意外听到对方在骂他，和平时不断称赞他的模样判若两人。他默默离去后哭了，从此很难再相信别人。

疫情期间，言承旭身边出现许多生离死别，让他感受到生命的脆弱，领悟到没什么好执着的，也因此停下脚步一年上表演课。而他身边的两盏明灯影响力不小，言承旭说：“如果不是林依晨和张钧宁总是在激励我，让我可以模仿学习，也许言承旭就变成夜店咖，都在夜夜笙歌。”他跟张钧宁2006年拍《白色巨塔》结为好友，跟林依晨则是两年前在凤小岳开的“迈斯纳”表演训练班成了同学。

被老师骂得狗血淋头

表演班的学费高达12万（约5200新元）而且极严格，8个多月共70堂的课程，而且不能请假。这么久的时间不能请假，连言承旭的妈妈都曾经担心：“你这一年都没赚钱可以吗？”他承认过程相当痛苦，有阵子因为妈妈生病，他无法专心准备作业，被老师当着所有同学的面骂得狗血淋头，他说：“如果地上有洞，我会马上钻下去，尤其看到旁人的眼神，真的受不了。”

被当众数落，言承旭快哭了，但丢不起这个脸，只能一直忍，他心里其实委屈：“我当时早上要送妈妈去医院，对功课真的不是不用心，但不能怪老师，我就是没有准备好，所以也不解释，但真的很难过。”

现在的他不再封闭自己，“如果不是疫情，永远不知道外面世界怎么样，很喜欢之前看到有人写的，‘再不疯狂就老了’，很打动我。”他会接《披荆斩棘的哥哥》节目就是跨出舒适圈，他甚至懊恼自己以前F4时期躲起来好可惜，因为世界明明很大！