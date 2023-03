省钱妙招 居家精彩娱乐源源不绝

物价飞涨,节制非必要开销是明智的做法。选择最具性价比的娱乐方式,让你省钱的同时,还能满足全家休闲时的观影需求,是不是非常划算?

一顿午餐钱 全家享好戏

串流服务Disney+每月收费$11.98起,相当于一顿包含主食、甜品和饮料的食阁午餐价格,就能让一家大小全天候观看种类多样的电影与剧集,满足全家的娱乐需求。值得一提的是,每个账号可在四台设备上同时播放,让全家大小可以随时随地追看不同的节目或影片。

华特迪士尼集团(The Walt Disney Company)旗下的Disney+平台,于2021年的疫情期间登陆新加坡,让本地观众足不出户就能欣赏影院级超高清画质的精彩节目,即刻吸引不少订户,深受粉丝们的欢迎。

Disney+不仅保障无广告且高质的观赏体验,还不断新增节目,包括新发行的影片和独家原创内容,以及深受喜爱的经典影片,老少咸宜。

锁定口碑超高的《曼达洛人》能看到可爱的尤达宝宝。(图/Disney+提供)

非订户也许还不知道,Disney+除了提供迪士尼(Disney)节目,也包括集团旗下的知名品牌,包括皮克斯(Pixar)、漫威(Marvel)、星球大战(Star Wars)、国家地理(National Geographic)和星空传媒(Star)的作品。

其中,星空传媒(Star)以娱乐、体育、电影、音乐、纪录片等节目为主,也为亚太区提供亚洲语言的独家原创内容,包括大受欢迎的韩国与日本的原声电影和剧集。此外,The Walt Disney Company创意工作室的剧集及电影,包括Disney Television Studios、FX、20th Century Studios、Searchlight等等,也可以在Disney+平台找到。

内容持续更新 包含独家原创作品

每个订户都可观赏整个Disney+影片库,以及个人化影片推介。Disney+提供海量电影、剧集和节目,并不断增添更多精彩内容,带来源源不绝的娱乐!以下最新推出的原创作品只在Disney+独家呈献,值得你的关注:

内容深耕亚洲地区:由台湾本土团队打造的犯罪悬疑剧《台湾犯罪故事》,取材自台湾真实案件,含四个单元一共12集,包括火车出轨翻覆的诈保案;国小女老师性侵命案;黑道杀手的灭门血案;军营男童凶杀案等,悬疑剧爱好者不可错过。

台湾犯罪悬疑剧《台湾犯罪故事》根据真实案件改编的剧情紧张刺激。(图/Disney+提供)

精品韩剧扣人心弦:暗黑复仇韩剧《潘朵拉:伪造的乐园》(PANDORA: Beneath the Paradise)由上流社会名媛洪泰拉(李智雅饰)展开,讲述了她发生意外后希望寻回记忆,却成为噩梦的开始。为保护自己和家人,对随意操纵自己命运的人展开报复。 由韩国影帝崔岷植领衔的《赌命为王》(Big Bet)讲述了男主角车武湜在孤儿院、监狱和特种部队生活后,逃亡到菲律宾展开赌场事业,却卷入杀人事件。在人生的悬崖边上,他冒着生命危险开始最后的下注。

《赌命为王》是韩国影帝崔岷植(右一)时隔25年再演电视剧的回归之作。(图/Disney+提供)

细腻浪漫感性爱情:爱情题材一向是韩剧的拿手好戏。《原来这就是爱啊》(Call It Love)讲述沈宇宙(李圣经饰)为了复仇,故意接近继母的儿子(金英光饰),却对他产生了感情,不应该相遇的两个男女之间发生了感性的爱情故事。现实生活中是多年好友的李圣经和金英光会在剧集中碰撞出怎样的火花,引人期待。

李圣经(左一)和金英光演绎感性爱情故事。(图/Disney+提供)

全球性IP无限续航:《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)是《黑豹》的续集,由于前作全球票房劲收近13.5亿美元(来源Box Office Mojo网站,约合18.3亿新元),续集的剧情发展成为各方瞩目焦点。本片剧情焦点转为挖掘瓦干达王国更多的秘密,并对首集中其他角色更深入剖析。

《黑豹2》延续前作热度,是漫威宇宙最新上线的超级大片。(图/Disney+提供)

此外,还有经典动画特辑《美女与野兽:爱与魔法30年》、席卷日本的人气动画《东京复仇者》、当红韩国男团纪录片《j-hope IN THE BOX》和《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》等节目等你探索。

从热门电影到原创剧集,无论是漫威电影、得奖皮克斯动画,韩国偶像或其他亚洲节目,让家中每一名成员都能找到自己的最爱!

支持多用户多设备 家人随时追剧

Disney+支持多元设备,可在电视、电脑、手机、平板、游戏机上观赏。移动设备端也可下载离线视频,方便你随时随地,追剧不停。

每个Disney+的账号可保存七个用户档案,在四台设备上同时播放,并在多达10台设备下载内容。观赏指定节目,可选全高清、4K超高清、HDR10、杜比视像、IMAX enhanced等影片格式,一次付费即可畅享所有功能与服务。

此外,GroupWatch功能可以自动同步你的串流播放内容,让你的好友和家人即使身处不同地方,仍可同时在观看Disney+的影片。

Disney+也提供多种家长监护功能。订户能为每位使用者设定内容分级。完成设定后,高于所设分级的节目和电影,将不会在使用者浏览或搜寻Disney+内容时出现。同时,也可通过设定密码,限制其他人进入你的使用者页面或创建新的使用者。你也可以建立儿童使用者,只提供适合全年龄人士观看的节目和电影,介面容易使用。

新剧登场 立即订阅

Disney+也于近期上线了星球大战衍生剧《曼达洛人》(The Mandalorian)最新季,黑色幽默口碑佳作《菜单》(The Menu)以及由戛纳影帝领衔的惊悚日剧《噬亡村》。 欢迎立即订阅Disney+,随时收看全球最新影集。

