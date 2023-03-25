双姝不和闹大 Hailey Bieber被指搞排挤“收死亡威胁”

（洛杉矶讯）贾斯汀比伯（Justin Bieber）的模特儿妻子海莉比伯（Hailey Bieber）和前女友赛琳娜戈麦斯（Selena Gomez）彼此关系一向是外界关注焦点，近日传出Hailey疑似排挤Gomez，引发娱乐圈及粉丝选边站、替后者抱不平，据悉Hailey因此收到死亡威胁，Gomez24日也透过社媒发声。

Gomez不久前在社媒拍了一个雕眉失败的视频，并使用以Hailey为模板的滤镜，被指暗讽对方妆容；没多久，换Hailey晒出自己眉毛的画面，疑似隔空回应对方，掀起双方一连串争议，也让彼此粉丝吵得不可开交。其中不少人认为Hailey公开霸凌Gomez，纷纷涌入Hailey的社媒留言。

谁料风波越演越烈，24日Gomez透露收到Hailey的信息，得知对方被死亡威胁，还面对许多恶意攻击，对此忍不住开腔：“这不是我所支持的，没有人应该遭受仇恨或霸凌。”并强调自己一直提倡“善良”概念，呼吁外界收手，“我真的希望这一切可以停止。”

早前，Gomez才因为疑似自觉发文讽刺Hailey的行为有点幼稚，宣布自己要退网一段时间。接没想到不久，有网民爆料称，真人秀女星凯莉詹娜（Kylie Jenner）去年收藏了一则自己发布的讽刺Hailey当年插足Gomez和Justin感情的视频，虽然火速取消，但还是被发现了。视频的大致内容，是说Hailey故意安排好友与Gomez去迪拜玩，然后自己趁机约Justin出去，制造相处机会。

Hailey曾为小三传闻多次公开哭诉，力称自己没有介入Justin和Gomez的感情。她好不容易才和Justin修成正果，似是而非的小三传闻也慢慢被淡忘，现在这么一闹，传闻又被大家记起了。

事件在网上引起热烈讨论，许多网民支持Gomez，让她的instagram七天狂涨700万粉丝，打破健力士纪录成为IG粉丝数最多的女星。另一边的Hailey和Jenner，则被网民骂到禁声，有报道指她们的社媒掉粉几十万。