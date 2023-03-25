甄子丹上美国电视被挖“黑历史” 重看38年前旧片喊尴尬

甄子丹与奇诺李维斯（Keanu Reeves）合演的好莱坞新片《捍卫任务4》（John Wick: Chapter 4），广受全球动作片迷关注，他在片中扮演一名盲眼杀手，与Reeves正面对决，也影迷非常期待。配合新片上映，甄子丹接受美国名嘴吉米坎摩尔（Jimmy Kimmel）访问，节目中重播他出道后第二部电影《情逢敌手》的片段，让他尴尬大喊：“好难为情！”

7月便迈入60岁的甄子丹，是在1985年22岁左右拍摄这部港片，影片中的他长得一副娃娃脸，非常“鲜嫩”。片子由袁和平导演，甄子丹、罗美薇分任男女主角，结合武打动作与霹雳舞的元素，当年非常新潮。

在播出的片段中，甄子丹在房间起床，随即伸展筋骨，然后一面跳舞一面耍拳一面把睡衣换成便服，全程在音乐中舞动手脚，看得出他年轻时身手敏捷、身段柔软。其中一幕，甄子丹找不到右脚的鞋子，后来发现它在书架顶层，于是在狭窄的房间里凌空飞起，长腿一伸，右脚便直接穿入鞋中，跟着靠墙劈腿，绑好鞋带，完成整个换衣过程。片段播完，全场响起热烈的掌声。

甄子丹在《情逢敌手》中边跳舞边耍拳边换衣服。（视频截图）

最好笑的是，他在片段中偶有滑稽表情，难怪38年后重看，他会半掩脸喊尴尬。主持人搞笑地问他：“你每天早上都这样穿衣服的吗？你的鞋子非得放那么高吗？”

《情逢敌手》当年让甄子丹引起注意，却没有使他一炮而红，票房那时不过过百万新元，在过百部港片中仅排第31名。1985年最卖座的港片是喜剧片《福星高照》，成龙的《警察故事》是年度第三名，也是最卖座的动作片。甄子丹是在1990年代过后，被徐克找来演出《黄飞鸿之男儿当自强》后，才开始扭转星运。