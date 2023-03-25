遗失耳机“飞到”澳洲 雅慧盼能追踪回来

“遗失”耳机被“带”出国，本地艺人雅慧希望追踪回来。

雅慧星期四（3月23日）在IG限时动态分享耳机不见了，且通过系统追踪到耳机已被“带出国”，她在接受《新明日报》访问时表示：“真的很希望可以拿回我的耳机，事发后我的朋友也跟我分享一则新闻报道一个女生的耳机被偷了，最后有成功拿回来，所以现在我正积极追踪耳机的位置，也报警了，警方会去查看当时我在机场拍戏时的情况。”

雅慧表示当时在换发型时，忘了把装有耳机的小袋子放回包包里，“不到一小时就发现不见了，工作人员有帮我找，但也找不到，当时我以为只有化妆品在袋子里就算了。结果到了傍晚5点多，放工后我才收到电话的通知我的耳机在机场。当时我真的很慌很心痛。”雅慧表示原本想再回去机场找，但由于系统上显示的时间停止更新，所以代表耳机已经“飞出国了”，结果数小时再检查系统，耳机已经到了澳洲。

除了耳机，雅慧也曾丢失过一双千多元的名牌鞋，“当时在拍《我要嫁出去》，我把造型师交给我的鞋子放在拍摄场地后忘了拿，最后找不回了，就赔给商家逾1000新元。”

忙拍长寿剧 不放弃演戏

早前宣布离开新传媒后，雅慧已经成为自由身一个月了，这段期间也收到了很多支持自己的朋友关心，觉得很可惜以为雅慧不再拍戏了。雅慧表示：“不要担心，我只是离开了经纪公司，但还会继续演戏，因为这是我最爱的一份工作，所以不会轻易放弃。”雅慧目前正忙着拍长寿剧《只此一家》。

最近流行上谷歌搜寻自己的生日和星座的性格，雅慧也分享了出生于5月18日，金牛座的性格，“我觉得90%是准的，因为我很爱大自然，也挺独立的，可以一个人逛街吃饭看电影。性格方面，我也确实可以很容易讨人喜爱；但同时又会容易激怒别人。”

“说我有创造力也挺准的，因为身为演员，我们都要靠很多想象力和创造能力去塑造一个角色。”