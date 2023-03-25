近30位昔日红星“白发重聚” 56岁陈法蓉成“小妹”

曾经和吕良伟、廖伟雄、陈玉莲、廖安丽等艺人，一起上香港TVB电视第6期艺员训练班的保险代理连炎辉，也是已故梅艳芳和张国荣的好友。他与娱乐圈的朋友会不时聚会合影，在他的社媒常有艺人出现。最近他举行生日宴，邀请数十位艺人朋友出席，群星到贺场面热闹又温馨。

邵美琪（左起）‘黎瑞恩、林建明都出席生日会。’（微博）

今年的生日会，连炎辉，面子很大，请到苗侨伟戚美珍伉俪、姜大卫李琳琳伉俪、金汉凌波伉俪、夏雨伉俪，还有邓萃雯、胡枫、罗兰、锺镇涛、肥妈、黄淑仪、黄日华、余安安、陈玉莲、邵美琪、黎瑞恩、林建明、郭锋、廖安丽、陈法蓉、贾思乐、马海伦、江欣燕、陈洁灵、黄韵材、廖启智遗孀陈敏儿等。

当中大半艺人已经退圈或半隐退，甚至不常露面，所以合照可说相当珍贵。当中有人染发备显年轻，也有的白发示人，不怕显老。无论如何，以这样的阵容，已经可以拍一系列八九十年代红星的访谈节目了。

群星之中，56岁的陈法蓉、57岁的邓萃雯和58岁的邵美琪似乎是年纪最轻的，且都仍是单身。有“逆龄美魔女”之称的陈法蓉，在人群中更显耀眼。

大合照可见肥妈（前排左起）、李琳琳、姜大卫（前排左四）、罗兰（前排左五）、林建明（前排右起）、黄韵材、金汉、凌波、胡枫、马海伦（后排左二）、余安安（后排左四起）、陈敏儿、陈法蓉、陈玉莲（后排左六）等。（微博）

其他女艺人如戚美珍（61岁）、陈敏儿（62岁）、余安安、陈玉莲（皆63岁），都已经步入花甲之年，也都已生儿育女。在合照中，满头白发，丝毫不染的陈敏儿，其“优雅老去”的身影又恰似鹤立鸡群，特别吸睛。