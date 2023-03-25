压轴难！张信哲周深被质疑：咖位大得过那英左麟右李？

（综合讯）歌手常被传在节目中争当压轴，但有时，当了压轴反而容易惹争议。

最近，中国大陆的湖南卫视、芒果TV，和台湾的中天亚洲台联手推出《声生不息——宝岛季》，常驻嘉宾请来那英、张杰、华晨宇、马嘉祺，以及张信哲、张韶涵、杨宗纬、魏如萱，即大陆和台湾代表各4位。

节目逐一官宣常驻嘉宾，首先官宣张信哲，然后是那英。集体官宣所有歌手的时候，张信哲的照片也是首位，接着是那英。外界解读这说明张信哲“压番”那英了，结果引起一些网民不满，他们认为那英的咖位比张信哲高。

有人说，那英是大陆乐坛天后，而张信哲是台湾情歌王子，“王子”怎么能比“天后”高呢？那英还是多届选秀节目《中国好声音》的导师，又是竞技真人秀《乘风破浪的姐姐2》的冠军；张信哲参加过竞技真人秀《我是歌手》，但名次并不高。不过，也有人认为那英没参加过后者，无法相提并论。

大陆娱评人吴清功分析张信哲被选为压轴的原因，指出：“或许是因为台湾乐坛比内地乐坛的影响力大吧，所以张信哲比那英的影响力大。”又说张信哲的年纪比那英大——那英1967年11月27日出生，张信哲1967年3月26日出生，整整大了8个月，这就难怪张信哲要排在那英前面了。

周深年纪小得多，却“压番”谭咏麟、李克勤。（视频截图）

另外一位惹议的歌手是周深。3月17日，《2023扬帆远航大湾区音乐会》在央视多个频道同步播出，音乐会上金曲不断，巨星云集，获得了网民的好评。音乐会刚播完，就有网民对周深的压轴演出提出了质疑：“现在的周深在华语乐坛的咖位，比谭咏麟、李克勤都大了吗？凭什么他一个人唱一首歌，还是压轴登场？”

其他网民也说，周深才30岁，出道才9年，还是一名流行歌手；按照央视主旋律大型文艺晚会的传统，以及观众既定的印象，一般压轴的都叫“歌唱家”，例如阎维文、殷秀梅、杨洪基、廖昌永这个级别。不过，这次的音乐会并没有邀请资深的歌唱家参加，都是年轻的新生代。

节目中，代表港台方面的歌手，咖位大、资历深的有谭咏麟、李克勤、钟镇涛、陈彼得这几位。有网民认为，大家的歌曲都不适合压轴，反倒周深演唱的《同心圆》，歌词“广州无处不飞花，花城最美是南沙，美在彩虹桥，美在万顷沙，木棉紫荆金莲花，大湾区艳如画……”大气唯美，旋律悠扬，更像是一首专门为广州大湾区写的歌，说是本场音乐会的主题歌也不为过。

歌曲体现了同游广州南沙美丽夜色，共迎美好未来，湾区儿女梦想一同绽放的愿景；通过周深清澈动人的嗓音，搭配完美。所以网民结论，周深被安排在压轴，应该是因为歌曲胜出。