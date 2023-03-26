影后瑞丝薇斯朋 结婚12周年宣布离婚

（综合讯）47岁奥斯卡影后Reese Witherspoon（瑞丝薇斯朋）3月25日在社媒掷出离婚震撼弹，宣布和大五岁的第二任老公Jim Toth（吉姆托德）离婚，更选在两人结婚12周年纪念日前两天发出联合声明：“经过深思熟虑，我们做出艰难的离婚决定。我们一起度过许多美好的时光，我们会尊重共同创造出的一切，怀着深深的爱、善良与相互尊重前行。”同时表明离婚是个人的问题，希望各界尊重他们的隐私。

瑞丝曾与男星Ryan Phillippe（莱恩菲利）有过八年婚姻，并育有一对儿女。她和第二任老公托德于2011年3月完婚，婚后育有10岁儿子。

瑞丝过去受访曾提及与托德相识的情景，当时她和男星Jake Gyllenhaal（杰克于伦霍尔）刚分手，在朋友家时，遭喝醉酒的陌生人纠缠不休，当时托德帮忙解围，“他就是这样的人，非常好的男人。”也夸赞他在生活中对子女相当有耐心。

有相关人士向杂志《时人》透露，瑞丝和托德是最好的朋友，“这是一个友好的决定，他们致力于一同养育孩子。”

瑞丝于1991年演出电视剧出道，2001年因主演电影《金发俏妹》（Legally Blonde）走红，2006年凭《弦途有你》（Walk The Line）获奥斯卡最佳女主角，近年专注于家庭生活，鲜少出现在银幕上。