脸上总是挂着清爽的笑容，元气满满的靠海小镇便当店姐姐，叫千寻，之前是在风俗店上班的性工作者。

电影开始，面对嘴贱占她便宜的男顾客，她笑着回说：“像你这样的糟老头，最好早点死。”

对自己的过去，云淡风轻。

千寻，是她在风俗店的艺名。神秘，像幽灵一样存在的女子，把橡实当作信物，让我想起了宫崎骏和他的《千与千寻》里的无脸人。

看《我是千寻》，每个人看到的东西，不会一样。正如在电影中遇上千寻的人，在千寻身上所看到，都不同。

温暖却也冷冽

今泉力哉执导的电影，改编自安田弘之漫画《千寻小姐》，乍看似典型的日式治愈系作品，淡然柔和，温暖却也冷冽。

采用大量远距离长镜头，静止不动维持距离悄然旁观，人物一个眼神、一次沉默，嘴角细微绽动，看似没什么意义，却总让观众觉得稍不留意就错过了什么似的。

对日剧迷而言，气质似邻家女孩的有村架纯诠释性工作者千寻，是让人惊讶的形象与演技上的大突破。向来对她无感的我，这一回不由自主被她吸引。不用于以往的演出，今年迈入30岁的她，褪去包装，自自然然，浑身却散发光彩。

后院逗着猫咪，游乐园荡秋千，秘密基地看漫画……风一样的女子，洒脱、率性、自在，无拘又无束。但若用心观察，必会发现在她的笑容表层下，隐藏的是对人世间的漠然。

流落街头的老人，家庭失能的女学生，逃课爱漫画的酷妹，单亲家庭的小屁孩，厌倦见不得光的日子改开鱼店的风俗店店长，钱被骗光却仍然恋爱脑的闺密，患病几乎失明的便当店阿姨……人们在千寻的身上，或获得了温柔的救赎，或找到多一点面对现实的勇气。

千寻在人们的烦恼中看懂人生。（互联网）

深明一切皆虚幻

千寻，也在这些人的烦恼中更透彻看懂人生。许是因萍水相逢，她毫无负担地让他们短暂走进她的内心深处。

电影中，千寻说起风俗店里的客人对她说过的：我们全都是住在人类躯壳里的外星人。

“大家都说，人都是一样的。但事实是，我们都来自不同的星球。难怪我们无法理解彼此。家人也是，恋人也是，朋友也是。不管是什么关系，我们都来自不同星球。这样想不是轻松许多吗？”

世间各人竭力抓住社会上的关系，皆因不安。

每个人都渴望在另一个人身上得到依靠，殊不知人与人的关系终究是短暂。

深明一切皆虚幻，所以，千寻总是带着寂寞的气息，总似放不下心中的孤独。

来者不拒，去者不追。历经沧桑，早早领悟。

温暖，不得贪恋。

“大家都说饭要跟别人一起吃才好吃，有时候跟别人一起吃也不见得好吃，一个人吃好吃的东西还是一样美味。”所以，她这么说。

惟千疮百孔的人才能治愈他人，惟接受孤独才能与孤独淡然处之。

沉重生命，轻松看待

电影中，无论是谁，千寻都毫不迟疑伸出援手。

流浪老人死了，她径自把尸体埋葬，回家洗掉尘土，背对着镜头吃面喝啤酒，恍若无事。她的背影，掩不住寂寥。

某日在海滩把海鸥尸体埋完，她觉得好饿，跑去吃了拉面、饺子，然后跟向她倾诉的男人做爱。

能够清醒享受快乐人生，就够了。所以她几乎断六亲绝七情。欲望，是另一回事。

“你无法独占一个人的心，我也不想被占有。”恋爱这种事，不需要。

对亲情，也毫无感觉。这是她在某个午后到母亲坟前，得到的结论。

“当我说‘这样不错’的时候，我希望有人回我：‘那样不错’。当我说‘对啊’的时候，我希望有人回我：‘对吧’。感觉……这样就心满意足了。”她这么说。

想要的，很简单。所以没有依恋。

救赎了别人，继续踏上新旅程。不断漂泊，是人类终极命运。

温情，只能曾经拥有。沉重的生命，轻松看待即可。

反正人沉到海底，只要不挣扎，就会自然浮起来了。

人，求生，是天性。再低谷，也能活下去。