郑秀文新歌搭档承认瞒婚搞外遇



（香港讯）与郑秀文合作新歌《爱是…2.0》的“好青年荼毒室”成员盐叔承认瞒婚搞外遇。

“好青年荼毒室”是以“严打学棍，杜绝文青”为口号，于2016年组成的香港哲学普及团体，其YouTube账号有约15万人订阅，常驻成员包括获誉“哲学KOL（意见领袖）”的盐叔、猪文及白水等。郑秀文曾表示自己是该团体的忠实观众，这次邀请其中三名成员合作新歌，为她在2000年推出的《爱是...》灌录全新版本《爱是... 2.0》，并负责填Rap（说唱）词及Rap部分。

歌曲已于3月6日推出，不料与郑秀文合作之一的盐叔（左二）近日却爆出外遇丑闻。39岁的盐叔在与“好青年荼毒室”支持者的通讯群组中发表声明承认自己瞒婚及搞外遇。他说：“我之前隐瞒结婚的事实，和一个在活动中认识的女子在一起，当她有所怀疑时，我还继续欺骗她，对她造成很大很深的伤害。”

他承认犯错，也称自己自私，软弱，利用了女子对他的信任。他说不只伤害了外遇对象，也伤害了自己的家人，说“我一个人的错，伤害了身边很多人”。他表示，目前能做的是承诺“真心做好自己，不会再犯这个错，不会再伤害人”，并会停止“好青年荼毒室”的活动，补救对家人造成的伤害。

郑秀文的丈夫许志安曾在2019年惊爆出轨，但她最终选择原谅。如今推出新歌却爆出合作搭档出轨，事件在网上引起热议。网民好奇她知道自己欣赏的后辈盐叔搞外遇后会有何反应，会否后悔这次的合作。也有网民引用《爱是…2.0》歌词嘲讽盐叔：“如果你问爱情其实是什么，罗兰巴特（法国思想家）说是迎来他者的一场冒险。”