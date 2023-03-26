成龙：小鲜肉不会打也领千万片酬 市场不需要第二个Jackie Chan

（综合讯）影坛大哥大成龙从影超过60年，近期积极宣传新电影《龙马精神》，在受访时谈到找不到接班人，表示许多长得帅的小鲜肉不用亲自拍打戏也有千万片酬，这样的市场现象让他一度哽咽，感叹市场已不需要第二个成龙。

68岁成龙主演的电影《龙马精神》将于4月13日本地放映，电影官方抖音日前分享一段成龙受访影片，他说：“我也曾经想找第二个Jackie Chan（成龙英文名），但非常难，市场不需要，你多好的功夫没用。”

成龙无奈地说，如今在影视圈有多好功夫都没用，因为小鲜肉演员们只需长得好看就好。对此成龙皱眉分析影视圈现况，他发现许多电影找来有名气的小鲜肉，他们不需要会打或是会演戏，“现在一定要长得好看，不用你会打，不用你会演戏，你站在那边就行了。”

他补充说，“功夫很好的人，有老板找个大导演，用五六千万（逾千万新元）给他拍戏吗？”还没有等对方回应，他就立刻说“不会”。没想到成龙哽咽到一度无语，眼里泛着泪光。

最后成龙也正面地表示，“希望有一天又回到我们那个年代，那些真正的动作小子们就有机会。”

尽管成龙对市场现况不满，但他仍积极拍摄动作电影，2017年的《功夫瑜珈》创下亿万票房，即将上映的《龙马精神》在网上也有超高讨论度。