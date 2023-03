(综合讯)在《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》(蚁人3;Ant-Man and the Wasp: Quantumania )饰演反派征服者康(Kang the Conqueror)的33岁男星Jonathan Majors于美国时间3月25日早上惊传涉及家庭纠纷,造成一名妇女受伤,在纽约市被捕。

根据纽约市警局的声明:“2023年3月25日星期六,警方接获位于西22街与第8大道附近一间公寓的报案电话,初步调查确定,一名33岁男性与一名30岁女性发生家庭纠纷,受害者表示遭袭击。33岁男性在毫无抵抗下配合拘留,受害者在头部、颈部有轻微伤势,被送往附近医院,情况稳定。”

警方证实Jonathan Majors被捕,不过已于被捕当晚获释放。Jonathan Majors涉嫌勒颈、殴打与骚扰,但他的律师告诉媒体:“他没做错任何事,我们会为他洗刷罪名并解决此事。”

据报道,来自德州的Jonathan Majors曾因行窃被捕,因打架而停学;一度居无定所住在车里,同时打两份工作维持生计。立志成为演员后,他先就读北卡罗来纳艺术学院,再到耶鲁大学考获戏剧硕士学位。