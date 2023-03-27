当工厂经理 前艺人梁维东自嘲：替老婆打工

结婚20多年，夫妻同心，其利断金，前艺人梁维东在镀锌工厂当经理，他自嘲：我替老婆“打工”！

他这么说，只因为星妻林依是镀锌工厂的股东之一，工厂设在西部，有70个员工，他戏言是“打工仔”，没持股。

梁维东是本地性格演员，身形高大，戏路很广，角色亦忠亦奸，拍过《三面夏娃》《烈焰焚情》《银海惊涛》《双天至尊》等影视作品。

维东于1988年加入电视台，2001年离开，屈指一算，他告别电视台已有22年。

维东离开电视台之后，似乎未再现身荧幕。联系上他的时候，他刚走马上任镀锌公司，受访时告诉《新明日报》：“3月才到镀锌公司上班，我还在学习中。”

到镀锌公司上班，是因为他的太太林依与两名友人合资买下镀锌工厂，要求老公过档帮忙。在这之前，维东曾在海事业发展，一做10多年。

离巢之后，维东帮表哥从事胡姬花出口生意，曾飞去澳洲一阵子，也曾当过房地产经纪。

多次推掉戏约 街上仍被认出

他受访时语气显得很开心，记者好奇，电视台可有找他回去拍戏？

“以前有啊，但时间上真的配合不了，工作朝九晚五，拍戏的时间很不固定，我也不想耽误拍摄。”

维东推掉了很多个戏约，他坦承：“如果没有好的角色，占戏很少，其实也没有必要（去接戏）。”

对于充满灿烂光环的演艺圈，维东并无眷恋。

忆述拍戏的日子，维东仍觉得很好玩。最令他惊讶的是，他离开电视台已超过20年，走在街上居然还被人认出艺人身份。

“可能真是网络的威力，年轻观众通过网络看我演的电视剧。”

与星妻林依结婚超过25年，膝下犹虚，但两口子一直很恩爱，问起夫妻之道，听上去就是老生常谈，“互相尊重、互相扶持”。

还有看本地剧吗？他直言：“完全没有，如今太多选择了，连续剧也看得不多，有的话也是看中或韩剧。”

不过，他跟昔日艺人仍保持联系，像汤妙玲、陈天文等。“但成建辉好像‘失踪’了，完全没了他消息。”