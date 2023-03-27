被爆隐婚生女 《长歌行》男星霸气回应反圈粉

（中国讯）33岁中国男星刘宇宁被爆料2013年4月与前妻韩小姐在吉林登记结婚，同年12月虽已离婚但育有一名女儿。消息一传开，“#刘宇宁曾有姐弟婚姻”迅速登上微博热搜。

爆料的狗仔“超能摄影阳阳”还曝光刘宇宁前妻和女儿的照片，向刘宇宁喊话：“如果有过婚姻就勇敢承认，不要瞒着粉丝。韩女士长得挺漂亮啊。”

演出古装剧《长歌行》打开知名度的刘宇宁3月27日通过微博直播霸气回应：“我刘宇宁曾经结过婚，当然也离婚了，然后没有孩子，跟之前（前妻）也没有联系。今天因为我的原因让她和她现在的孩子曝露在大众面前，我非常抱歉，对不起。”

刘宇宁开直播澄清瞒婚生女传闻的做法获赞。（互联网）

刘宇宁强调不是刻意隐瞒曾结婚的事实，而是若他主动提起会影响前妻。他希望大家不要去打扰前妻的生活，最后更向爆料的狗仔宣战：“你们不管怎么讨厌我都应该冲我来，而不是去打扰素人和她的孩子，这事做得挺不是人的。”

刘宇宁面对危机处理得宜，回应直接了当，反倒圈了一波粉丝。网民纷纷留言大赞“不用公关，不用粉丝下场，一下戏就开直播回应，坦坦荡荡，内娱（中国娱乐）澄清请按照这个标准来”，“刘宇宁这个公关得非常好，不但简单明了还立了人设”，“之前还有点雷（网络用语，指被吓到）他呢，现在直接转好感了”。