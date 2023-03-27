杜德伟：靠结婚跳脱舒适圈　

亚洲流行音乐舞王杜德伟认为结婚是跳脱出自己的舒适圈！

杜德伟将首度踏上新加坡圣淘沙名胜世界舞台，为歌迷带来一场华丽极致的视听盛宴，歌单除了耳熟能详的“杜氏金曲”之外，也将演绎专辑《起来》中备受欢迎的曲目，他将人生阅历放进歌里，传达“走出舒适圈，Get Up起来” 的生活态度，让歌迷感受他不变的音乐初心和灵魂深处的音乐力量。

杜德伟3月27日透过Zoom接受本地媒体包括《联合早报》的访问，他幽默提到结婚是跳脱舒适圈之一，他说：“以前不知道结婚有什么意义，婚后才发现意义重大，自己的人生才开始。没结婚前，不知道能不能接受当丈夫与父亲，婚后才知道。”

有了小孩，不再完美主义

他说很享受婚后的生活：“有很多变化与惊喜。”他说婚后首五年里与太太过着“神雕侠侣”的生活，到处旅游，每次对人介绍自己的太太或自己是人夫时，感觉很新鲜与骄傲。他说自己虽不完美，但有了小孩后言行举止更为谨慎，要给孩子一个好榜样。

他打趣表明自己原本是完美主义，有了小孩后，完美主义大大降低：“怎么整理家里还是乱，哈哈哈。”他说太执着容易影响心情，效果反而不好，所以很从容面对自己在演唱会中兼顾的多个身份，包括参与每个环节例如编排舞曲、舞蹈到服装：“没有任何一样会让我‘抓狂’，因为巡演因疫情停摆了三年，我饿了，演唱会将让大家惊喜。”

杜德伟演唱会舞台设计将酷炫夺目。（MIC Entertainment Group提供）

本地一定会演唱《脱掉》

提到惊喜，杜德伟表演夯歌《脱掉》，会让读者有什么惊喜，例如脱掉衣让歌迷大饱眼福？杜德伟卖关子说：“先保留，说了就不会有惊喜。”

杜德伟在香港的表演曲目偏向广东歌，中国偏向华语歌，当中的《脱掉》在中国无法表演，但本地一定会演唱，他也说本地演唱会是香港与中国大陆的集成，也强调将演唱原汁原味歌曲，因为粉丝不爱重新编曲的，他说演唱会势必“回忆杀”。

他说，2019年举办《起来》演唱会时，三岁儿在台下拿着荧光棒喊“爸爸加油！”，所以他做演唱会除了为歌迷，也是为家人。本地演唱会，杜德伟的太太将过来，不过六岁儿不会，因为他不许儿子翘课。他希望生第二胎，最好是双胞胎，夫妻俩还在努力中。

杜德伟离开《披荆斩棘2》舞台已好几个月，他认为节目的迷人是与哥哥们一起分享歌曲，也说：“哥哥们都太忙了，所以没有邀请他们来当演唱会嘉宾。”

杜德伟在哥哥中岁数比较大，却颜值“冻龄”，他说因为在加拿大念书的四年与哥哥杜德智一起住，念体专的哥哥注重饮食、运动等深深感染了他：“我持之以恒，也会保养皮肤。我运气好，没有掉头发。”顿了顿补充，有些人没头发还是很有魅力。话语中显然表明魅力也可以由内散发到外。

被问到继新歌《Oh爱》之后，接下来还会有新作品吗？他说2023年都在还疫情前签约的表演债，忙归忙，也在中国先进录音室录制了四首歌，时机成熟将发表。

杜德伟从唱片的黄金时代走来，在每个人的青春记忆里留下一首歌，是《脱掉》的狂野不羁，是《情人》的甜蜜撩人，也是《无心伤害》的真情流露。由MIC娱乐主办的《杜德伟GetUp起来》世界巡回演唱会新加坡站，将于4月29日（星期六）晚上8时，在新加坡圣淘沙名胜世界宴会厅举行。演唱会门票已公开发售，票价分为268元、188元、168元、138元、118元和98元，所有票价不含4元手续费。

欲购票或查询更多演唱会详情，可关注和追踪MIC娱乐（MICEntertainmentGroup）官方脸书MICEntertainmentGroup或BookMyShow网站。

《杜德伟GetUp起来》世界巡回演唱会由LeSpiccatoMusic呈献，MICEntertainmentGroup主办，IAmStarEntertainment协办，KingKongMediaProduction为项目企宣，联合早报、优1周和UFM100.3为指定媒体。