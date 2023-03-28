艾翔活泼录影 留下欢乐声影

《最强综艺秀》艾翔 Youtube收看

台湾知名艺人王瞳的马来西亚夫婿歌手艾成2022年8月17日在台北跳楼自杀结束了40年的人生，艾成的弟弟艾翔在艾成去世将近七个月，也因心肌梗塞在马国去世。艾翔3月初才和父母等人到台湾祭拜艾成，并在刚好要进棚拍戏的王瞳的带领下到民视参观胡瓜主持的《最强综艺秀》的录影，因为该节目是艾成生前录制的最后一个节目。在节目录制现场，艾翔与弟弟艾卫也参加了节目游戏，还玩得很投入，怎知他在本月20日却突然离世。艾成与艾翔有两个巧合——去世时都是40岁，两人生前在荧光屏上最后的留影也是《最强综艺秀》。

王瞳（前排左一）带着艾翔（右一）等家人上胡瓜（中）主持的《最强综艺秀》。（取自王瞳脸书）

由胡瓜、吴怡霈与赖慧如一起主持的《最强综艺秀》节目内容由艺人、表演者等社会贤达展示各种五花八门的才艺或特技表演。民视于2022年8月27日起每周六晚上8点首播，八大综合台于隔天起每周日晚上8点联播。节目过后放上Youtube免费让人观看。《最》2022年8月27日电视首播收视开红盘夺冠，创下3.49平均收视率，该集收视最高点落在艾成模仿演唱郭富城的名曲《狂野之城》，吸引超过84万名观众收看。

3月18日在YouTube推出的有艾翔与家人现身的《最强综艺秀》，开场是知名主持人徐乃麟的艺人大儿子徐新洋，以及艺人江振恺大比拼，以身体来压、踏与飞扑等方式弄破大大小小的气球。《最》节目播出约5分钟时，王瞳率领21个艾家人浩浩荡荡杀到现场，胡瓜上前打招呼，还幽默问艾成的大姐，这趟到台湾旅游有缺钱吗？艾大姐也打趣回应说有，胡瓜就把节目嘉宾艺人马国毕推到大姐面前，要她带回去。因马国毕的发音酷似“马国币”，逗乐了艾家人，更逗乐读者。

艾成生前在《最强综艺秀》模仿郭富城演唱《对你爱不完》。（取自互联网）

胡瓜看到酷似艾成的大弟艾翔时，瞬间吓坏了。艾翔还突然哼了几句艾成生前在《最》最后一次录影所演唱的《狂野之城》，仿佛是艾成的化身，全场惊呼“艾成突然出现了”。艾翔也与艾卫参与破气球的比赛，弟弟起头慢，后来超越艾翔，因为艾翔停滞在第二关，最后在两名嘉宾的协助下，才成功以身体飞扑方式压破气球。压破气球的游戏看起来不太困难，不过艾翔回到胡瓜身边时，却一直大口呼吸，在即兴演唱《对你爱不完》时，看起来也气喘吁吁，手还抓着胸口，似乎颇难受，胡瓜还说：“快断气了！”他当时是不是为节目做效果，还是健康真的在拉警报， 不得而知。

胡瓜在艾翔与艾卫游戏PK之后，访问了艾翔的太太，她觉得丈夫很好笑，而艾翔的女儿则说看了不开心，因为爸爸没有成功。艾家出现在节目前后大概10多分钟，不过却是节目的亮点。也许是素人，他们与主持人的互动很自然。最重要的是从短短的曝光中，可以看到艾家人感情融洽。胡瓜较早前接受台湾媒体访问时说，邀请艾成两个弟弟参加挑战赛，可以让他们看到台湾人的温暖，也可了解艾成生前的艺人工作，上通告是很辛苦的。王瞳也在脸书分享艾翔上《最强综艺秀》的新闻，表示“艾翔真的太可爱”，并加了两个笑脸符号。没想到她发文的41分钟后，艾翔也离开人世，让外界不胜唏嘘。

艾家原本有六个兄弟姐妹，如今走了大哥、艾成与艾翔，白发人送黑头人，谁也不愿意见到。当我们在观看《最强综艺秀》，享受着活泼的艾翔在节目中带来的娱乐效果时，也真诚希望艾家能节哀顺变，坚强生活，毕竟日子还是要过的。