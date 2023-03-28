新剧首集造型突破 瑞恩摇身“妈妈桑”唱《舞女》

瑞恩主演的新剧《欧巴，我爱你！》首集开场就给予视觉震撼。她穿上闪亮粉片装，摇身妈妈桑，在吊花场的小舞台上唱着“有谁能够了解，做舞女的悲哀，暗暗流着眼泪，也要对人笑嘻嘻，啊，来来来跳舞，脚步开始摇动，就不管他人是谁，人生是一场梦……”这首歌是金曲《舞女》，歌词描绘当舞女的心酸与无奈。

瑞恩告诉《联合早报》，拍摄前没听过《舞女》这首歌，了解歌词后觉得情节编得巧妙，“我太喜欢了！这段将上班族女强人和舞女的心态作对比，很有真实感，很巧妙！”

瑞恩在《欧巴，我爱你！》以妈妈桑造型登场，不过这段情节只是角色的梦境。（新传媒提供）

瑞恩说，拍摄这场戏前只有一个要求：不要以嘲笑和滑稽的方式呈现情节。导演黄芬菲的想法跟她吻合，她说：“芬菲导演要我们很认真地、当歌舞剧去演这场戏。拍摄时，她也跟我说，要感受歌词里的悲伤。”

至于美中不足的部分，瑞恩直言：“可惜不能唱福建版的《舞女》，福建版更有feel嘛！”

瑞恩在《欧巴》中演绎事业有成的40岁单身女性，角色“琦琦”在职场气场十足，下班后回家独自吃泡面，重看喜欢10年前旧韩剧，乐此不疲，有时边看边落泪。

临别依依 与金在勋抱了一下

瑞恩觉得，琦琦是一个外刚内柔的孤单女性，借由旧剧释放日常生活中的压力，“我们都需要情绪出口，她是看韩剧。我则是阅读，回家卸妆、洗头洗澡后，我会躺在床上看书，看完就睡觉。这是我自我舒缓的方式。”

《欧巴》是一部奇幻剧，金在勋饰演的韩剧男主角“都小俊”被瑞恩饰演的琦琦从荧幕里拉了出来，两人展开一段奇幻之恋。瑞恩谈到金在勋说，对方话不多，但接近杀青，临别依依下，金在勋突然对她说：“姐，我可不可以抱你？”两人在片场抱了一下。

金在勋（左起）、瑞恩、刘怡伶和美心出席新剧首映会兼记者会。（陈渊庄摄）

另一位搭档刘怡伶曾告诉《联合早报》，瑞恩是她的偶像。瑞恩笑说：“不要跟偶像碰面，因为会失望的。不过，我是去做工的，让她失望就失望吧。虽然这么想，还是尽可不让她失望啦。刚开拍的时候，她不能直视我，导演叫她多看我一点，她的脸就红起来了。她和金在勋都很可爱。”

剧中也描绘职场上不成文的规定，如当下属的不该在会议上抢上司的风头，瑞恩的上司角色也会提点刘怡伶的下属角色要注意衣着和职场礼仪。

当瑞恩还是新人时，可曾有演艺圈前辈提点过她？她不讳言地说：“之前的我比较有距离感，所以前辈应该没什么机会跟我讲这些，他们可能觉得，还是不要讲比较好。”

刘怡伶的角色量身打造

继《哇到宝》后，刘怡伶再次演出哇哇映画制作的剧集。《欧巴》的角色“Shine”跟《哇》相似，同样乐观和积极向上。她为了区分角色，下了不少功夫，“要演出不一样的阳光角色，演的时候得收敛，不能太乐观，演过头。”

刘怡伶在新剧施展韩语能力。（陈渊庄摄）

刘怡伶在剧中获“上司”瑞恩提点，戏外也有相似的经验？她说：“我比较内向，跟前辈相处的时候会比较安静。也许因为这样，他们没能给我很多指点。不过，有前辈指点我放开来表演。我没有上过演技课程，对我来说，演戏真的很难，要在很多人面前表达情绪，对我来说是一件害羞的事。”

曾在韩国发展的刘怡伶在《欧巴》施展韩语能力，说了不少韩语对白，角色似为她量身打造。她透露，《欧巴》剧本创作前，哇哇映画的掌舵人刘健财跟她开会，她决定演出后，“Shine”注入更多刘怡伶的色彩。

金在勋为“脱衣脱裤”不吃不喝

颇有亲和力的金在勋是韩国人，在台湾发展近10年，在访问中用华语对答如流。他首次来新拍戏，在《欧巴》里一人饰二角，一个是韩星欧巴“车泰宇”，另一个是被瑞恩从电视里拉到现实世界的“都小俊”，分别跟瑞恩和刘怡伶相恋。

车泰宇在首集看似轻浮，在两个女生面前脱衣脱裤，走进浴缸泡澡，把玩玩具小黄鸭。为了展示最佳的身体线条，他除了惯有的健身习惯，也在拍摄前一天不进食，甚至连水都不喝。

金在勋首次来新拍戏，在《欧巴，我爱你！》里一人饰二角。（陈渊庄摄）

金在勋说，对瑞恩的初印象是气场大，让他有点紧张，随着剧集开拍，跟她相处自在；“韩国”是金在勋和刘怡伶的共同话题，两人私下会用韩语聊天，也用韩文传短信。

金在勋几年前在台湾拍剧时，曾获搭档蔡振南提点，这名资深演员对他说：“不要做第一名，而是要做出唯一，我到现在对这句话还是感触很深。我一直觉要做得最好和做得更好，换个角度思考，我的目标应该要‘做出唯一’。”

他希望新加坡观众喜欢《欧巴》，也希望有机会再来新拍戏。

美心最爱韩国欧巴苏志燮

美心饰演追韩星的“太太”，戏外也有心水欧巴——苏志燮。她说，苏志燮是她的头号偶像，10多岁开始追看欧巴的作品，从《对不起，我爱你！》后没错过任何作品。苏志燮是她的理想型，“男朋友要找单眼皮的！”

美心的理想型是韩国欧巴苏志燮。（陈渊庄摄）

美心在剧中当“太太”，有老公当靠山，无忧无虑。对于会否憧憬太太生活，她回道：“我在戏里讲，女强人归女强人，如果找到有钱的老公，就算你今天没有工作，至少有一个避风港啊。但讲真的，如果找到有钱的另一半，我仍想继续工作，不然会很无聊，没有东西做会失去方向。”

13集的《欧巴，我爱你！》3月31日在meWatch上线，4月12日起，每逢星期一至五，晚上9时，在8频道播出。