四部广东原音片 下月本地放映

本地mm2首次举办“香港电影精选”，推出3部电影，计有《毒舌大状》《窄路微尘》及《残影空间》；另一方则由新加坡电影协会放送都会喜剧《1人婚礼》，四部皆为广东原音，将在4月中旬本地放映。

新加坡电影协会推出《1人婚礼》由周冠威操刀。（取自网络）

黄子华挂帅的《毒舌大状》揭露上流社会霸权的丑陋嘴脸，是部令人看得义愤填膺、却又畅快无比的爽片，香港狂卖逾1亿零800万港币（约1828万新元），荣登香港电影史上最卖座华语片，《毒》春节本地放映，华语版尺度为PG13，如今再以广东原音推出，电检尺度却提高到NC16，足见广东版里的主角说起话来有多“毒”！

黄子华挂帅《毒舌大状》。（取自网络）

由香港性格男星张继聪、袁澧林领衔的《窄路微尘》讲述疫情席卷香港、经济停摆、移民潮汹涌，经营清洁公司的窄哥（张继聪饰）与单亲妈妈Candy（袁澧林饰）如何在“疫”境中求存的故事，《窄》入围了今年香港电影金像奖10个大奖（包括男主角、导演等），届时能扫走多少奖，4月16日颁奖礼上即可知晓。

本地导演执导《残影空间》

本地导演陈志文的处男作《残影空间》。（取自网络）

《残影空间》是本地导演陈志文的处男作，主角是姜皓文、邓丽欣，影片走惊悚悬疑侦查路线，反映被压力碾压的都会人会产生什么样的精神反弹，运镜风格鲜明。

这三部广东原音电影附有中英文字幕，门票为18元正，订于4月15日与16日（星期六及日）在国泰戏院（AMK Hub）放映限定场，欲知售票详情可浏览网页，也可上mm2与国泰戏院脸书及IG进一步获取放映讯息。

由新加坡电影协会推出的《1人婚礼》由周冠威操刀，《1》由吴冰、陈健朗领衔，故事讲述两人经营YouTube频道，为挽回点击率出奇招，假装结婚并声称在频道直播，眼见点击率没增加，两人将谎言升级，“准新郎”出轨，“准新娘”坚持办一人婚礼，却因此引来巨大回响……

《1》订于4月18日（星期二）晚上7点在GV的Bugis+放映，票价为15元，4月5日（下星期三）中午12时在GV网站开始售票，欲知详情可浏览GV网站。