刘恺威谈小糯米落泪 承诺再婚也不委屈女儿

（综合讯）刘恺威与李晓峰相恋后，关于他们的消息从没有停止过。最近传出后者怀孕了，孩子的名字都已经想好。消息一出，再引热议。

有人爆料说：刘恺威与李晓峰秘密从中国大陆回香港办理结婚手续，婚礼也提上日程。刘恺威重组新家庭，意味着他和前妻杨幂所生，一直跟随他生活的9岁女儿“小糯米”可能会被忽略，让一些人对她日后的成长感到担忧。日前刘恺威谈到女儿，竟然不禁落泪，也惹来不少关注。

刘恺威日前接受大陆媒体采访时，夸赞女朋友说与她在一起相处起来很舒适，期待两人的未来。媒体说，他的语言中透露着甜蜜，眼神都是爱。一看就知道，他沉浸在热恋之中，爱得也很高调。

杨幂赴港过门不入

谈到女儿的时候，刘恺威说，再婚对女儿是一种伤害，女儿才9岁，肯定不能理解爸爸，但爸爸也有追求爱的权利。说着说着，他的眼泪直流，工作人员马上递给他纸巾。他调整了情绪后说：“不会放弃与李晓峰之间的感情，如果再婚不会让女儿受委屈。”

网上流传，刘恺威与杨幂当初的离婚协议是，谁再婚另一方可以拿回小糯米的抚养权，但未获当事人证实。

杨幂（右）和李晓峰曾合演《爱的二八定律》。（微博）

两周前，杨幂被拍到抵达香港，传闻她带了很多玩具，这一次到港有意夺回抚养权。不过一直照顾着小糯米的刘丹，即刘恺威的父亲回应杨幂到香港一事时说：“没看到，不知道，见不到。”引来“杨幂到港过门不探女儿”的报道。

杨幂和刘家似乎成了陌路人的同时，李晓峰则在今年农历新年到香港拜访男友父母，据说其性格乖巧醒目，对小糯米视如己出，让两老非常开心。刘丹早已开绿灯，让儿子尽快娶李晓峰入门，男方近日已着手筹备婚礼。

小糯米在学校少提妈妈

据媒体引述小糯米同学的家长透露：“小糯米在学校性格很好，多才多艺，很活跃。在学校很少提妈妈，都是爷爷、爸爸、阿姨。接她上学、放学的几乎都是阿姨。”

杨幂作为大陆娱乐圈的顶流，资源、人脉不愁，过去的几年里，她的事业发展顺风顺水，赚到盆满钵满。有报道指她除了支付一笔抚养费给小糯米，平时会利用空闲时间与女儿视频聊天。

巧合的是，前段时间播出的电视剧《爱的二八定律》中，李晓峰与杨幂就是演闺蜜。

刘恺威在2018年与杨幂官宣离婚后，事业发展一般。但他与李晓峰相恋，虽然女方的名气不大，两人的恋情却多次登上热搜榜。