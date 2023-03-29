“哈利波特”Daniel Radcliffe将当兔爸爸 十年女友孕肚照曝光

（综合讯）《哈利波特》（Harry Potter）扮演者丹尼尔雷德克里夫（Daniel Radcliffe）将在今年当爸爸，他的女友艾琳达克（Erin Darke）已经怀孕。

据知情人受访证实，Radcliffe和Darke对兔宝宝的降生充满期待，迫不及待地想变成一家三口。两人交往至今超过10年，但尚未领证。

媒体拍到二人逛街画面，他们打扮随意，充满烟火气。Darke身材发福肚子滚圆，最少怀孕四五个月，且个头看上去比男方还高。她怀孕后非常随性，没有怎么化妆，和先前在媒体上的装扮差别很大。

Erin Darke（左）孕肚照曝光。（互联网）

Radcliffe已经33岁，他在12岁时出演哈利波特，一晃21年过去，外形的变化非常明显。他没有了小时候的灵气和可爱，现在变得身材健硕外貌粗犷。消息称，他很高兴成为一名父亲。

他和女友是在2012年合拍电影《杀死汝爱》（Kill Your Darlings）后发展成为一对恋人。Radcliffe曾说，有一天他会告诉孩子，他的父母有一个“地狱般”的爱情故事，指他们在拍摄电影时留下的床戏镜头，他认为这是二人爱情的见证。

他也曾透露对女方一见钟情，形容她有趣且聪明，看到她第一眼，就明白自己“有麻烦了”，因为他爱上了这个女孩。

Radcliffe与《哈利波特》其他演员们都保持良好的关系，搭档鲁伯特格林特（Rupert Grint）在2022年5月成为父亲，Radcliffe当时发短信祝贺他，言语中流露出羡慕之情，称自己到了渴望拥有孩子的年纪。