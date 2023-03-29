离开新传媒后 雅慧首部电影5月上映

由雅慧与孙政等人演出的本地电影《七天》2023年5月12日将在本地公映。发行片商之一的嘉华星期三（3月29日）释出电影海报，孙政与雅慧占据的位置最显眼，片中演员们的衣着都带点复古味。

由吴可嘉执导的处女电影《七天》是华语片，探讨了这个时代社会所面临的不同问题，讲述了爱诗（翁璇饰）是一个在人间游荡了20年的灵魂。爱诗小时候因一场车祸离世，但她并没有选择轮回，而是陪伴在家人身边。直到一个偶然的机会，爱诗进入到弟弟爱翔（孙政饰）的身体里，利用在爱翔身体里的七天，踏上了一场难以忘怀的“人生”旅程。

翁璇是新人演员，演出的老姜则包括程旭辉等人。电影公司对雅慧的角色暂时保密，媒体只知道她片中与帅哥孙政有不少对手戏。《七天》是雅慧首次与导演吴可嘉合作，她较早前接受《联合早报》访问时说：“很期待，很喜欢导演撰写的这个故事。”

雅慧今年2月21日宣布挥别合作15年的新传媒，恢复自由身的她收到很多支持自己的朋友的关心，他们觉得她若不再拍戏会很可惜。她曾对媒体说：“不要担心，我只是离开了经纪公司，但还会继续演戏，因为这是我最爱的一份工作，所以不会轻易放弃。”雅慧目前正忙着拍长寿剧《只此一家》，《七天》将是她恢复自由身后推出的首部电影。

《七天》由Tigon Pictures、Mocha Chai Laboratories和New Era Group联合出品，本地由Clover Films和嘉华联合发行。