入院查脑证实 陈建彬爱女患癫痫症

病发二度入院，证实患有癫痫症，需服药控制病情，名嘴陈建彬爱女小钰荔情况稳定，已经好转出院了。

《新明日报》日前独家报道，建彬爱女陈钰荔入院检查脑电波，建彬星期二（3月28日）受访透露，女儿留院六天，病情已有好转。

小钰荔的母亲谢依玲星期二下午接受《新明日报》访问，进一步说：“小钰荔是在本月19日入院，24日出院。”

依玲因惊见小钰荔一天流两三次鼻血才送院，医生指这也属于癫痫症状之一，并说癫痫症属于家族遗传，依玲当下大吃一惊：“我们都不知道，当时立即让建彬去问他哥哥，才知道他哥哥患有癫痫症，这病征隐藏在女儿体内12年了……”

早有征兆却不知情 小钰荔须服药复诊

依玲指出，小钰荔已是二度入院，“去年入院是在12月30日，钰荔羊癫疯忽然发作，然后晕倒，嘴唇发黑，当时非常慌张，立即将女儿送院，送院后进行的检验程序很多，整整10天，我与女儿还在医院倒数新年……”

再次入院，小钰荔不像第一次那么害怕，她表现得很镇定。

依玲说：“钰荔目前情况已经稳定下来，不过，她一天得服用两种药，每三个星期就得去医院复诊。很心疼女儿，她之前其实已有征兆，比如跟她说话时，她没有反应，这就是癫痫症的病征之一，但我们却不知情……”

两妹妹被嘱咐不许跟姐姐吵

依玲育有三女，13岁的小钰荔是长女，由于学校4月才开课，她仍可在家中调理病情：“这个药物的副作用就是影响食欲，钰荔个性向来温驯，但服了药，脾气会变得比较暴躁，所以我跟她两个妹妹讲，姐姐生病，记得不要跟她吵架、不要跟她顶嘴，她们都疼姐姐，也很听话。”

依玲也已向校方汇报有关钰荔的病情，紧盯爱女因病征出现的“不寻常举动”。

饮食方面需要避忌吗？“避免让她吃煎炸的食物、以免体内热气上升，加速病发。”

小钰荔住的是柔佛新山的私人医院，医药费不菲吧？依玲被问起没有否认：“预料中的啦，私人医院，这个价格……只要她健康就好。”为人父母，没什么比孩子的健康更重要。

《新明日报》读者留言送暖

建彬虽为工作奔忙，这段期间也往新山医院跑，他在脸书贴上在医院与小钰荔的父女照，引来万人浏览，很多网友送暖给问候，自消息见报之后，也有为人家长电邮到《新明日报》，愿意跟建彬分享她孩子力抗癫痫症的治疗成果，天下父母心，处处见温情。