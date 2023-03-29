孙政首登大银幕 《七天》母亲节上映

《红星大奖》入围视帝孙政第一部跃登大银幕温情鬼魅片《七天》5月12日出击致敬母亲节！

《七天》制作费100万元，由本地女导演吴可嘉身兼编剧与导演作品，主角都是本地姜，计有在电影中当男一的小阿哥孙政、雅慧、辉哥程旭辉、宏荣等。

《七天》故事讲述孙政被自己已经去世了20年的姐姐附身，姐姐要借弟弟的身体去完成自己生前未能实现的遗憾与心愿，孙政今年才凭电视剧《寄生》入围红星大奖视帝荣衔，《七》据悉是他首登大银幕电影。

温情鬼魅片选择在母亲节出击，发行《七》片的本地Clover Films老板林德说，“主要除了影片拍得非常有诚意，导演吴可嘉也交出很好的成绩，五月正好是母亲节，片中讲述家人的情感，包括对父亲或母亲都非常感人。”

《七》5月登场，将面临好莱坞如《玩命关头10》《银河守护者3》《小美人鱼》等大片冲击，但拼命三郎林德一派大无畏语气，表示“好戏不愁没人捧场，《七》也并没有要冲很高票房的野心。”言下之意有麝自然香。

“被姐姐附身”挑战大

问起孙政表现，林德赞叹：“这个年轻演员非常有潜力、有魅力，孙政是新加坡演艺圈一股新力量。”

他透露，由于角色需要，孙政被“姐姐”附身时，需要表现出女性的肢体语言、包括微表情与思维模式，深具挑战性。

已离巢的雅慧在《七》中则饰演孙政的另一个姐姐，宏荣则是他们的“爸”。

孙政已晋升为电视小阿哥，能否也在电影圈站稳脚步，备受瞩目。且看他在《七》的表现。