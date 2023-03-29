不服新加坡高院判决“上诉中” 张兰“资本血洗中国企业”说从头

“为俏江南打拼十几年，我不仅一无所获，还面对名誉损伤和CVC如狼一样的追杀。”张兰日前在北京家中接受中国腾讯新闻专访时说。

她近日被曝拖欠前员工近20万新元工资，争议不断。之前在新加坡高等法院的官司也未解决，目前在上诉中。

据媒体报道，3月3日美国联邦地区法院公布的一份判决书显示，张兰与欧洲私募股权公司CVC Capital Partners（简称CVC）的纠纷仍在继续，张兰总共欠对方1亿9000新元及其利息，张兰用家族信托基金购入的一套纽约公寓也即将被执行还款。

张兰设立的海外家族信托基金被击穿接管，引发热议。根据新加坡高等法院2022年11月2日公布的判决，法院同意，张兰的债权人即CVC设立的La Dolce Vita Fine Dining Company Limited（甜蜜生活美食有限公司），将接管张兰设立的家族信托项下银行账户，理由是张兰对信托资产的一系列干预行为。

张兰对这一系列判决感到愤怒，“我现在已经上诉，证据淮备的很充分了。我不在乎钱，更在乎的是我的名誉”。

“猪被养肥了，狼自然就来”

张兰反复强调，信托基金事件并非与CVC矛盾纠纷的核心，从一开始，CVC的目的就是为了空手套白狼夺走俏江南，通过虚假指控俏江南存在财务欺诈，来冻结了自己出售俏江南股权的合法所得收入。

“没有任何证据和判决能证明我存在财务欺诈。2013年年底，是CVC亚洲两位负责人管文浩和梁伯韬到北京苦苦哀求自己合作，而在签订股权转让协议之前，CVC就曾经花了3600万（人民币）来做尽职调查，包括三大会计事务所和贝恩咨询入驻；仅半年后，CVC指控张兰财务欺诈后，又让毕马威2015年春节紧急进驻调查，但是毕马威没有发现财务问题，CVC为此还拖欠了毕马威2300万（人民币）费用。”

张兰不理解，七年前，贸易仲裁机构为何在没有任何证据的情况下支持CVC冻结了自己的信托账户1亿8900万新元。在张兰看来，这笔欠债就是俏江南被资本算计。“我没有算计别人，所以不丢人。说明我做得很好，猪被养肥了，狼自然就来了。这是CVC欠我的，我没欠任何人，我怎么会向黑恶势力低头。”

对于当年被CVC扫地出门失去俏江南控制权，张兰认为原因之一是“中国企业家不成熟，中国律师不成熟，遭到境外资本的霸凌”。在当年与CVC签订的合作协议里，张兰认为因为过于信任中国律师团队，埋下了很多大坑，包括双方发生争议要按照香港法来解决。

3月20日，张兰在直播中声称：“我不需要别人的同情，咱不就是一个中国企业被血洗了吗？”在她看来，CVC不会满足已经查封的信托相关资产，还会通过做低自己的资产价格到中国继续向其追债。

“CVC血洗了很多中国企业”

张兰说：“CVC血洗了很多中国企业，大娘水饺、珠海中富，包括俏江南，对我来说，不仅仅是血洗，还一直咬着不放。当时收购的时候估值2亿多美金（至少2.66亿新元），其实只付了我1.42亿美金（至少1.89亿新元），到账没多久就封了，官司一直打到今天。”

家族信托的优势在于，委托人可以借助信托资产的独立性来隔离风险，因此可以避免委托人由于企业经营风险、婚姻风险等出现的家族财产分割问题。家族信托也因其风险隔离功能而备受高净值客户群体青睐。但为何张兰的离岸家族信托未能发挥“风险隔离”功能？

2022年11月2日，新加坡高等法院公布判决，法官认定，尽管两个银行账户以SETL公司的名义存在，但张兰保留了其中资金的实益所有权，La Dolce Vita Fine Dining Company Limited作为张兰的债权人有权对该等资金进行追索。

同时，法院在上述判决中明确了张兰所设立家族信托项下资金的实际权利人为张兰，La Dolce Vita Fine Dining Company Limited作为张兰的债权人有权对该资金进行追索。

张兰认为：“新加坡等法庭之所以裁定我输特别重要的一个证据，就是因为她曾在俏江南合作过的代理律师的一封信件，那个信件的内容说张兰是这个家族信托基金的收益人，我没那么傻，设立了信托基金，又告诉律师我是信托基金的执行人。”

两次IPO惨败生恩怨

根据新加坡高等法院公布的判决书，Success Elegant Trust是张兰为儿子汪小菲及其子女的利益而设立的家族信托，信托声明日期为2014年6月3日。

如果不是因为俏江南在IPO（首次公开募股）上惨败，张兰也许不会跟CVC有以后的那些恩怨。

2008年，金融危机爆发，资本为避免周期风险开始大规模投入餐饮业。全聚德、小肥羊等餐饮企业纷纷上市，张兰也开始寻求与资本联姻。2008年下半年，鼎晖投资以等值于4000万新元的美元，换取了俏江南10.53%的股权。

2011年3月，俏江南向中国证监会提交了于A股上市的申请。2012年1月30日，中国证监会例行披露的IPO申请终止审查名单中，俏江南赫然在列。A股上市未果，张兰转而寻求港股上市，然而，市场的寒流和对估值的分歧导致俏江南未能在2012年底抢滩上市。

张兰说，两次上市未果更多是大势使然，包括商务部相关政策和VIE结构引发的风波。

仅仅半年 从相爱到相杀

2013年，在德银、瑞银的引荐下，CVC管理层在香港四季酒店宴请张兰。2013年8月，CVC与张兰第一次签署协议。张兰曾忆述，按照最初协议，CVC需在9月支付收购款，但CVC并未按期支付，犹豫后，张兰在10月决定发函终止协议。

后来CVC管理层热络的态度，让张兰改变了想法。张兰指出，当时CVC亚洲负责人梁伯韬大打感情牌，甚至提出要把价值连城的贵重收藏品送给她。

2014年4月，双方才联合公布了联姻，细节包括：CVC持股82.7％，张兰以盛兰控股（Grand Lan Holdngs Group (BVI) Limited）的名义持股13.8%，俏江南公司管理层持股3.5%。张兰继续担任俏江南董事长，并与CVC团队合作，继续在俏江南的战略方向上发挥重要作用。

但仅仅半年，双方的关系就从相爱到相杀，开始对簿公堂。

2014年春节，张兰收到了第一封律师函，被禁止进入公司；2014年的第三次股东大会，张兰未获邀参加。张兰与CVC矛盾激化点，是她发觉自己所持有的仅是一家空壳公司的少数股权，公司注册资本1万3000新元，而真正俏江南的股权已被质押。

“这1.42亿美金是我合法所得”

张兰说自己只收到了1亿9000万新元，半年后就被冻结了。”她问：“失去创始团队，被CVC接管的管理团队又如何能发展好俏江南？”张兰声称。

2015年年初，双方矛盾由“动口”升级成“动手”。2015年农历正月初七夜晚，北京观湖国际1号16层俏江南办公室，CVC管理层、律师与张兰发生正面冲突和推搡，警方出面才暂时平息了这场争斗。

2015年3月，CVC以涉嫌转移公司资产向香港法院申请冻结资产令，张兰个人资产被冻结。

据2015年3月媒体报道，香港高等法院裁决称：“（CVC）已经支付了极为可观的款项，至今仍无从得知这些款项的下落……”法官驳回了张兰关于“没有充分证据证明存在资产散失的切实风险”的主张。

在官司过程中，张兰合作的第一家香港律师事务所，仅仅几天就被张兰取消合作，原因是她发现该律师事务所和CVC亚洲负责人梁伯韬有私下联系。时至今日，张兰依旧坚持：这1.42亿美金是她所得的合法款项。