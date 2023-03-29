3000万直播营业额不管了 刘涛正式灭了“刘一刀”

（北京讯）过去演过《琅琊榜》《还珠格格——天上人间》等剧的当红中国女星刘涛，29岁时嫁给“京城四少”之一的富商王珂，一度淡出演艺圈，但王珂后来濒临破产，她便复出拍剧救夫。近日网民发现，她低调注销了旗下资本约有200万新元的公司，而该公司的经营范围包括网络文化管理、直播服务等，推测刘涛应该是要离开直播带货工作，专心当演员。

这年头经营网上直播带货工作正夯，不少名人如张柏芝、曾志伟等人加入，都曾创下数以十万新元的天价业绩，连电影大亨向华强的妻子向太陈岚不久前也加入。刘涛2020年化名“刘一刀”进军电商直播业，人气超高，首次直播就创下近3000万新元的交易额。

据中媒报道，刘涛旗下的霍尔果斯斑马影业有限公司最近被发现经营状态从“存续”已经变成“注销”，她本人就是最大股东，手上有80%持股。该公司于2020年成立，资本额为200万新元，服务范围涵盖广播电视节目制作经营、网络文化经营、个人互联网直播服务等。

眼尖网民更发现，刘涛先前在直播平台创立的“刘一刀”频道已经停止更新，也没有相关内容，似乎她计划彻底离开直播圈。

网民纷纷回应：“挣够了就跑””退出直播界是明智之举，支持””钱赚够了谁还出来工作啊””以前很喜欢刘涛的直播”。