上富豪家用2000万茶具泡500万茶叶 李亚鹏手抖头冒汗

（北京讯）不久前，李亚鹏到富豪好友、黄圣依丈夫杨子家做客，杨子带他到自己所建的文化馆，参观上万把茶壶。其中有一个茶壶价值特别珍贵，十件套约值1900万新元。

李亚鹏特别录视频纪念此行，说能参观杨子收藏的古董，感到非常荣幸，“今天来到首先接待我的规格非常高，不仅能够让我欣赏传说中顾景舟大师的茶壶！而且杨子还拿出了武夷山大红袍茶叶。这款武夷山茶叶收藏了70年了，价值500多万（人民币，约96万新元），说实话我在泡这壶茶的时候，手都在抖！生怕一不小心茶叶掉了，或者茶壶打碎，真的是有一点点吓人。我现在额头都在冒汗，用顾景舟大师泡武夷山大红袍，简直太奢侈，头也在冒虚汗……”

他还说：“如果不小心把这款传说中的茶壶打碎！赔钱是小事，把古董打碎了，那是无法复制的东西，确实是太可惜。”

他说，看到杨子收藏的古董和茶壶，觉得自愧不如！“我也是一个收藏爱好者，当走进他的私人收藏馆！瞬间感到非常非常的惊讶！同时我本人也感到渺小，原来杨子才是真正的收藏家，有上万把古董，哪个朝代的都有，简直把我震惊到了。”

李亚鹏泡的武夷山大红袍，其之所以贵，是因为只有三棵茶树，每年的产量极少。在武夷山脚下的那三棵大红袍，每天都有人看守，属于国宝级别，受到严密保护。能拿到茶叶的，非富即贵，甚至有钱未必能买得到，还可能得有些“实力”。

难怪李亚鹏最后总结：“这是我泡过最难得的一泡茶，可能此生也就这一次机会了。”