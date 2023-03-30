纪念馆不盖了 志村健生前向酒店小姐求生子

（日本讯）日本喜剧天王志村健（本名志村康德）在2020年3月因冠病去世，先前一度传出要盖志村健纪念馆，不过他的大哥志村知之透露：“已没这回事了！”他称虽然东村山市长提过，粉丝集资为志村健打造的铜像2021年6月已完成，不过考量到人事费、管理费用，发现很多困难，纪念馆就此打住。

志村健突然染疫逝世，来不及交代后事，不断传出高额遗产难继承，生前豪宅沦为废墟等传言。

村健家三兄弟，仅剩大哥志村知之还在世。据《周刊女性》报道，志村知之证实遗产继承手续已在2022年9月完成，澄清：“上次有人乱说弟弟的房子是‘4亿元（约406万新元）的家’，我不想多说什么，到底是谁的4亿元，随便乱写造成别人的困扰。”他也回应废墟传言，“那里才不是废墟！谁说要拆掉，说不定会有人住进去。”指未来有可能会将房子租出去。据报道，志村健位于三鹰的豪宅，志村知之及二哥志村美佐男的遗孀各继承一半。

此外，最近一名曾跟志村健交往的酒店小姐爆料，称对方想跟自己生子，毕生心愿是找到真爱，可惜梦想没能达成。

据日媒“Friday”报道，化名“早纪”的28岁女子受访，声称志村健生前花名在外，流连于东京麻布十番的酒店，她当时在该区的陪聊酒吧工作，2017年2月上班首日，就被志村健称赞“你好可爱”，甚至还亲她。早纪本来就喜爱和崇拜志村健，双方开始联络。

早纪回忆，她跟志村健第三次见面的地点为高级Spa，对方当时要求在小房间发生性关系，她婉拒后被骂一顿，便向志村健解释：“不好意思，我觉得男女关系不应该发生在Spa，应该在房间才合适。”这句话似乎成为两人关系推进的转捩点。

志村健后来把某栋高级大楼的其中一个房子给早纪使用，内部装潢齐全，接着非常认真地告诉早纪：“希望你能为我生下孩子。”不过，早纪和志村健的关系被陪聊酒吧发现，引发一阵风波，最后只能分手。早纪辞职后，继续跟志村健保持来往，还介绍不少大学女生、嫩模给他认识，因为对早纪来说，志村健是个很怕寂寞的人，一直想找长相厮守的对象，所以想帮他如愿。