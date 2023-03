直男与同志冥婚 搞笑又温馨

关于我和鬼变成家人的那件事

Marry My Dead Body(R21)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:怕同志的男警吴明翰(许光汉饰),误捡地上红包,结果被逼冥婚。明翰不肯定,结果一路衰到底,他唯有与已故的毛毛(林柏宏饰)举行冥婚,但运气没有因此改善,就连警花林子晴(王净饰)埋线已久的缉毒案都被他搞砸。为了挽救危机,恐“同志”又怕鬼的明翰,别无选择,即使人鬼殊途也要和鬼老公毛毛携手跨界追凶,一场荒谬绝伦、笑中带泪的旅程就此展开。

短评:台湾电影《关》虽有鬼的角色,却是喜剧片,尤其这名男鬼还是年轻帅哥。剧情虽不乏套路,但人与鬼的互动有惊喜,因办案屡犯错遭降职的男警想要回到昔日岗位,男鬼则想完成在人间的遗愿。两者的情绪、泪点、笑点和诙谐点都堆得相当满,“男同志”与“直男”的“BL”情节很搞笑。

《关》由恐怖鬼片《红衣小女孩》系列电影的台湾导演程伟豪执导,他曾凭《红》获得金马奖新导演的提名。《关》处理得一气呵成,错落有致,也有不少反转。影片前半段好玩逗趣,后半段则有较多亲情的刻画 ,尤其是庹宗华饰演毛毛的父亲,对儿子既思念又愧疚的内心戏,拿捏得感人。马念先饰演许光汉的上司 ,全然发挥喜感,比较让人讶异的是王净的女警,刻画得表面。以王净的演技功底,照理应该有更多与更好的发挥。

《梦回蓝海》的米娅华希科沃斯热爱海洋。(邵氏电影提供)

梦回蓝海

Blueback(PG)

娱乐性★★★/艺术性★★

故事:海洋生物学家艾比(Mia Wasikowska,米娅华希科沃斯饰)得知母亲(Radha Mitchell,莱阿米歇尔饰)中风,在返回家乡的途中,过往回忆如潮浪涌现。深爱海洋的母亲,引领艾比潜入海里,在礁岩之间穿梭,与鱼群擦身而过。艾比还邂逅一只美丽的蓝色大鱼,建立跨物种的友谊。当不法开发与盗猎横行,艾比与母亲挺身而出,携手保护她们共同深爱的海湾。

短评:主演过《爱丽丝透过时光玻璃》(Disney’s Alice Through The Looking Glass)等片的澳大利亚女星米娅,原本的气质比较文静,在改编自澳大利亚作家Tim Winton(提姆温顿)同名小说的《梦》,化身为勇敢果断的海洋生态捍卫者,很适合这个角色。她在片中与母亲关系亲密,影片透过细腻叙事交织的不同时间轴,展现出两代人对大地之母的热爱。澳洲风景宜人,影片的水底摄影也出色,捕捉到美丽的海洋世界,不过作为别样风格的环保电影,《梦》剧情不够丰富,因而略为沉闷。(英语对白,附中文字幕)

《龙与地下城:盗贼荣》是冒险片。(联邦影业提供)

龙与地下城:盗贼荣耀

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves(PG13)

期待指数:★★★

故事:一个插科打诨的小偷和一群不太走运的冒险者共同参与了一场惊天盗窃计划,他们要找回遗失已久的圣物。但当他们招惹了不该惹的人,事情开始朝向危险且错误的方向发展。

《龙》是冒险动作奇幻片,由Chris Pine(克里斯派恩)与《玩命关头》系列漂亮野性女星Michelle Rodriguez(米歇尔罗德里格兹)等人演出。(英语对白,附中文字幕)