《原来这就是爱啊》导演赞金英光：迷人的孤独者

孤独的男人，特别有魅力；这是记者看韩剧《原来这就是爱啊》（Call It Love）时，对男主角金英光的深刻印象。导演李光英也在《联合早报》的电邮访问中分享说，金英光是迷人的孤独者。

金英光和李圣经在Disney+原创韩剧《原来这就是爱啊》上演一段源于复仇的爱情。剧情描述沈宇宙（李圣经饰）的父亲搞婚外情，抛弃妻子。小三当初带着和另一个男人生的儿子嫁给宇宙父亲，宇宙认为小三的儿子韩冬辰（金英光饰）夺走了本该属于她的生活，决定向对方报复。可是宇宙接近冬辰后，发现对方其实过得并不快乐。这两个孤独的人开始在彼此身上找到慰藉，并渐渐对彼此产生好感。

导演李光英希望透过这部剧，带给观众安慰和希望。（Disney+提供）

这部剧播出后，金英光“孤独的背影”引起热议；李光英多次把镜头对准金英光的背影，带出角色沉重的孤独感。继《初次见面我爱你》之后二度与金英光合作的李光英说：“金英光形象光鲜亮丽，外形也很帅气，但不知为何，我总觉得他身上有着孤独氛围感。也因为这样，他是饰演冬辰的最佳人选。”

在导演的镜头下，金英光是迷人的孤独者，李圣经则是可爱的直率女。李圣经过往的角色大多活泼开朗，这次的宇宙是她出道以来最沉重的角色，记者觉得也是她最精彩的演出。

李光英说：“宇宙不敢为自己出头，却会为她喜欢的人挺身而出，而且毫无顾虑吐出苛刻的话。我希望宇宙的这种性格不会讨人厌，反而让人喜欢，李圣经的表现超越我的期待，她让观众看到宇宙鲁莽又可爱的一面。宇宙开始打破心墙接近冬辰的过程，圣经也完美地展现。”

生活因爱与被爱而改变

这是一部爱情剧，但李光英要呈现的不只是爱情。她分享说：“《原来这就是爱啊》的重点不只是爱与被爱，而是一个人的生活如何因为爱与被爱而改变。剧中的爱也不限于浪漫的爱情，可以是朋友、家人或任何关系的爱，这样的感情有时候是压力，但也是帮你承受生活艰难的力量。我希望剧中人物都因为爱，在生活中往前一步。”

第一集的第一场戏，空荡的办公室，冬辰的背影，微亮的早晨，是李光英要透过这部剧带出的主要信息。“日升，冬辰开始工作，日落，他还在公司工作。这是关于我们每一个人生存与生活的故事。”

李光英也希望透过宇宙和冬辰慢慢萌芽的爱情，告诉观众：“就算有受伤和孤独的时候，生活还是要继续，就如宇宙和冬辰，我们也能被一些小东西触动而往前一步，这是我要带给观众的安慰和希望。”

《原来这就是爱啊》可在Disney+观看。