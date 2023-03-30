红星大奖视帝：戚玉武许瑞奇之间难以抉择

本届红星大奖4月9日举行，又到了预测演视帝视后的时候。最佳男主角奖最有看点，入围者包括《你的世界我们懂》的许瑞奇和黄振隆、《寄生》孙政三名年轻小生，以及《黑天使》戚玉武和《21点灵》黄炯耀两位资深演员。从角色记忆点、诠释难度、完成度与讨论度来看，戚玉武和许瑞奇出线的可能性最大。

往往记者预测红星视帝视后，很快能选出心水人选，这次在戚玉武和许瑞奇之间难以抉择。

戚玉武“装”正常具挑战

46岁的戚玉武是三届视帝，曾在2011年、2016年、2021年的红星大奖分别凭《走进走出》《志在四方II》和《我的女侠罗明依》拿下最佳男主角奖。阿武这次以暗黑复仇剧《黑天使》的律师角色“朱玮”入围，是他第二次演绎反派角色。朱玮深不可测，精神变态，他会露出阴冷浅笑，说出非常恐怖的话语，让人不寒而栗。

角色眼神的瞬间转换是关键。剧中有场戏，朱玮看似醉得东倒西歪，突然又一清醒，眼神充满杀气，他壁咚何盈莹的角色，并很大力地点了何的额头警告她，话说完就走人，之前根本只是装醉。

还有一场阿武跟郑惠玉的对戏。阿姐的角色对朱玮说“与你无关的事，你都没有兴趣”，朱玮回她：“我对你的世界很感兴趣，你的开心，我很在意，你的难过，我也越来越同情……”记者当初看这段戏时打了冷颤，因为当朱玮对你有兴趣，问题就大条了。

饰演朱玮的难度在于“装”——装正常。阿武必须带出这份“装”，让朱玮血液里的变态本性流露得恰好，流露太多太外露，流露太少角色的心理状态不成立。倘若演绎功力不够深，该角色的情绪转换会有违和感以及显得突兀，但阿武拿捏得很好。

许瑞奇刻画“郑天才”记忆点强

29岁的许瑞奇首次入围最佳男主角奖。他2013年参加选秀节目《校园美魔王》被发掘，2016年服完兵役后加入新传媒，2017年演出《卫国先锋》。助他崭露头角的是梁志强的2018年电影《旺德福！梁细妹》，虽然演小配角，但有被看见，后来在梁导的2019年作品《我们的故事之沉默的年代》当主角。

不过，若说真正获得人气，那就是《你的世界我们懂》的特需人士“郑天才”了。记者2022年采访《你》在淡滨尼商场举办的答谢观众活动，商场五层楼挤满各年龄层的观众，透过欢呼声判断，很多人都认识并喜欢郑天才。

这年头剧集选择多，观众要求更难满足，郑天才能赢得观众的心，塑造他的许瑞奇记一功。角色受欢迎并不是得奖的最关键因素，当然还得看演技，在这方面，许瑞奇的表现出色。他把郑天才的世界刻画得实在，眼神、动作和说话方式有记忆点，观看时不觉得许瑞奇做作，或表演痕迹泛滥。《你》成也天才，败也天才，演坏了，剧就缺了灵魂。许瑞奇的表现没辜负这部剧。

相比《黑》的阿武以独角内心戏吃胡，许瑞奇的群戏明显多。《你》主轴在家庭戏，他有“爸爸”姚彣隆、“妈妈”黄碧仁、“姐姐”洪凌和“哥哥”宗子杰助攻，若顺利得奖，除了感谢自己的演技，也得好好谢谢“家人”。

阿武和许瑞奇的表演方式各有千秋，两个角色难度各异，但撇开奖项的专业标准，阿武在“风向”方面吃亏了。如果得主是许瑞奇，他将是红星大奖25年来最年轻的视帝（26年前的红星，当年26岁的李铭顺以作品《和平的代价》成为视帝）。考量观众对郑天才的喜爱，以及本地电视圈需要新气象，也许，许瑞奇得奖会让更多人欢喜。

洪凌近年演技越来越纯熟

至于视后，入围本届最佳女主角奖的有《你的世界我们懂》黄碧仁和洪凌、《灵探》刘子绚、《灵医》林慧玲和《黑天使》郑惠玉。记者的心水视后是入围者中最年轻的洪凌。

洪凌在《你的世界我们懂》扮演郑家大姐。（新传媒提供）

原因有三：一、相比2017年在《回家》担纲第一女主角的表现，洪凌近年的演技越来越纯熟，喜欢她诠释的郑家大姐角色，《你》中有一幕她在海边望向父母又看着两个弟弟的戏，无声胜有声，另一场母女交心的泪泣戏也拿捏得不错；二、想看新气象，有新的人选得奖；三、其他入围者未有太大的突破。