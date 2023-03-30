爱人还是爱狗？撕心裂肺二选一　

超完美狗保姆

My Puppy（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★

剧情：民秀（柳演锡饰）跟女友求婚时，才知道她对狗的唾液过敏，以至于每次跟民秀的黄金猎犬“鲁尼”相处前，都必须吞下抗过敏的药丸。面临爱犬和爱人二选一的抉择，民秀不得已只好帮鲁尼寻找新主人。他找一事无成的表哥真国（车太铉饰）帮忙，两个男人一只狗，踏上由首尔到济州的“狗保姆面试”之旅，一路上遇到不同的狗和人。

影评：柳演锡的角色“民秀”面对的问题很写实。爱情中未必能两全其美，经常在网上看到狗主人求助网民意见的长文，内容如流水账，从文字中充分感受狗主人的内心挣扎。最近读到某男网民写道，养了九年的爱犬和交往了八个月的女友，他不懂要如何选择。他想跟女友共度余生，但女友不喜欢狗，两人计划同居时，女友表明不希望家里有狗。男网民在文末写道：“无论选择谁，我都会痛彻心扉。听过‘当然选狗’和‘当然选人’的意见，但我无法那么果断，因为两边都是真爱啊。”

另外，也有已经历“二选一”洗礼的男网民分享经验，自称在约会应用的择偶条件栏目注明“另一半要爱狗”，交往前会再三确认，避免再陷入两难。

萌气十足的“狗演员”为这部作品加分。（嘉华提供）

韩片《超完美狗保姆》集合暖男演员车太铉和柳演锡主演，导演是导过《青年警察》（Midnight Runners）和《驱魔使者》（The Divine Fury）等电影的金周焕。《超》跟金周焕过去的警匪或驱魔题材作品不同，它是一部疗愈系公路片。车太铉和柳演锡的角色为黄金猎犬鲁尼寻找保姆的情节为主线，透过他们在途中的所见所闻，带出多个不错的小故事，其中几个描绘人性的矛盾。

片中，有名母亲想领养鲁尼，盼它陪伴孩子成长，但她希望家里尽可能鸦雀无声，以防吵醒睡着的婴儿。她要求访客将手机设为静音，难不成她能让狗儿静音？还有一个网红，梦想拥有一只黄金猎犬，却希望家里一“毛”不染，压根儿只想找漂亮的“摆设品”。

提醒观众养狗前三思

故事也描绘狗儿庇护所的处境。被弃养的狗儿太多了，庇护所工作人员已经无法见一只救一只，有时不得不送狗儿去安乐死。电影借此桥段，提醒观众养狗前要三思，养了就要对狗儿负责任，千万不要弃养。

片中上演“出发一只狗，回来八只狗”的逗趣情节。（嘉华提供）

担任特别演出的演员包括金裕贞、朴真珠（又译朴昣奏）、郑仁仙、姜信一、禹棹奂等。金裕贞的患病富家女角色为狗儿提供一片乐土，给它们生机，自己却生无可恋，人物的心理层面耐人寻味。

车太铉和柳演锡自2008年电视剧《急诊室的春天》后再次合作。两男的角色突破不大，但选角选得好，他们的配搭看了舒服。戏里上演“出发一只狗，回来八只狗”的逗趣情节，亮相的狗儿萌气十足，可爱极了。电影开拍数月前，剧组与狗儿培养默契。柳演锡和片中形同家人的鲁尼，开拍前三个月，每周见面两次培养感情。拍摄现场也以狗儿的心情和需求为先，为它们打造良好的拍摄环境。（韩语对白，附中英字幕）