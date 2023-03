3月23日至26日票房排名

①捍卫任务4(John Wick: Chapter 4)

②沙赞!众神之怒(Shazam! Fury Of The Gods)

③满江红(Full River Red)

④蚁人与黄蜂女:量子狂潮(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)

⑤天马行空(Everything Everywhere All At Once)

⑥金牌拳手3(Creed III)

⑦生无可恋的奥托(A Man Called Otto)

⑧65:恐怖行星(65)

⑨惊声尖叫6(Scream VI)

⑩鞋猫剑客2(Puss In Boots: The Last Wish)