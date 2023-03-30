裘海正怒轰夏玉顺“爱刷存在感”

（台北讯）一代巨星刘文正今年2月在前经纪人夏玉顺的误传下莫名“被死亡”，之后夏玉顺又改口刘文正还在人间，引来外界抨击。

被刘文正一手捧红的歌手裘海正在“死讯”传出时，便发文坦言不太相信，星期三（29日）她出席活动时炮轰夏玉顺“听到是他讲的，就知道是假的”，而刘文正到底人在哪里，裘海正也给出自己知道的可能答案。

刘文正引退30多年，先前常传出他在美国从事房地产事业，但都无人爆料他的最新动向，台湾媒体若想询问刘文正近况，多半都靠前经纪人夏玉顺。未料今年2月中，夏玉顺亲口证实刘文正因心肌梗塞离世，震撼演艺圈，伊能静听闻后还因此落泪，而裘海正当时表示知道恩师年纪已大，但身体状况还不错，“感觉很不真实。”

之后裘海正在社媒发文，暗示这一切都不是真的，她写下：“如果我对刘文正大哥‘不熟’的话，知道他一定会跳出来澄清这是假消息，所以，重点来了……本来刘大哥就不爱被打扰，那爆这料的理由是？”之后证实果然是假消息。

据《自由时报》报道，裘海正29日出席台湾优质生命协会活动，罕见动怒批从以前就知道夏玉顺这个人特别爱刷存在感。

她进一步说，自己多年来都是从刘文正身边友人辗转知道恩师近况，刘文正父母是到八九十岁才过世，因此认为刘文正应该也很长寿，且死讯这种重大的事应该要由家属宣布，不解夏玉顺为何会草率的乱公开对方死讯。

至于刘文正去向，裘海正说刘文正在美国和新加坡都有房产，她从一名资深制作人口中听闻刘文正确实有菲律宾的小岛，但哪个岛她不清楚，“反正他（刘文正）就是很低调”，并批评早就知道夏玉顺说的话多半不可信。