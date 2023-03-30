宗子杰鼓励学生勇敢追梦

小阿哥宗子杰走访校园推广华语，激励学生勇敢追梦；发现自己和年轻一辈有代沟，被赞很A，误以为被说色情感惊讶。

宗子杰星期一（3月27日）在IG分享到访伟源中学与100多名学生互动的照片。

他在接受《新明日报》访问时透露，非常开心能走进校园和学生互动，“因为我觉得自己人生中很多美好的回忆都在初中，每次走访各校园都会觉得很有亲切感”。

子杰也指出，公司在每年3月到五六月期间，都会举办这样的校园见面会，“今年是第三年，之前我们是跟新加坡华语理事会一起合作。我们会跟学生分享自己的演艺事业，以及从学生时代一直到现在学习华语的过程，主要是推广华语。”

除了分享自己的故事，子杰也通过玩游戏的方式，让学生认识华语有趣的地方，进而喜欢华语。

子杰认为华语很重要，但他发现新加坡较年轻一辈的人、小孩的华语水平确实比较差。

他说：“以后我有小孩了，我一定会很注重他的华语教育，让他们多读、多用、多讲，因为华语确实在我的演艺事业上给了很多帮助。”

演艺事业方面，身为童星的子杰因学校时期被欺负，所以很怕跟别人说自己想当演员，也一直压制这个梦想。因此现在的他每次走进校园，都会帮学生建立信心，鼓励他们勇敢追梦！

称与年轻人有“代沟”

27岁的子杰发现自己在面对年轻一辈的小朋友时已经出现代沟，“有一个年轻的粉丝跟我说‘哇，你很A咧！’当时我有点惊讶，因为在我的年代，A是用来形容一个人很色情，但原来对现在的年轻人来说，A是在称赞一个人很酷。而且很多时候他们的对话，我也不太明白，所以就会尽量多和年轻人交流。”

子杰也分享了自己在初中时期遇到的趣事，“记得15岁那年第一次告白，选在情人节当天，在大庭广众之下直接向对方表白，结果被拒绝了，我还因此被笑了一整年”。